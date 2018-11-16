مكتب "حقوق المؤلف" يوزع حوالي 14 مليون درهم

هسبريس من الرباط

أكدت وزارة الثقافة والاتصال - قطاع الاتصال- أنها تحرص على تطوير آليات استخلاص الحقوق وتعزيز نجاعتها عبر تفعيل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة أساسا باستخلاص حقوق المبدعين؛ وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وفي إطار دعم مداخيل الاستغلال ومحاربة القرصنة، وضمانا للتوزيع العادل للحقوق المستخلصة.

وتعمل الوزارة، حسب بلاغ صادر عنها، توصلت به هسبريس، بمعية المكتب المغربي لحقوق المؤلف، على الرفع من مستوى مستحقات استغلال المصنفات الأدبية والفنية من طرف المقاهي، والفنادق، ودور الضيافة، والمحلات التجارية المعدة للخدمات والمهرجانات، وأيضا وسائل الإعلام، إذ يتم توزيع هذه المستحقات على ذوي الحقوق حسب مجالات اختصاصهم.

وفي هذا السياق سجلت سنة 2018، تقول الوزارة، ارتفاعا مهما على مستوى التحصيلات، إذ بلغ مجموع المبلغ الموزع لفرع الموسيقى والدراما والأدب ما يناهز 13917533.78 درهما، استفاد منه 6482 مؤلفا، مقابل 5379393.76 درهما عن نفس الفروع سنة 2017 استفاد منه 2278 مؤلفا.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن عملية التوزيع تتم عبر نظام معلوماتي جديد (Wipocos) يهدف إلى توفير الشروط المثلى للشفافية ويضمن الحقوق لفائدة جميع المؤلفين، كما يسهل عملية جرد وإحصاء المؤلفين والمصنفات الأدبية والفنية المحمية تدريجيا.