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الرئيسية | فن وثقافة | أعمال سينمائية تستفيد من أموال ثالث دورات الدعم

أعمال سينمائية تستفيد من أموال ثالث دورات الدعم

أعمال سينمائية تستفيد من أموال ثالث دورات الدعم
هسبريس - و.م.ع
السبت 17 نونبر 2018 - 14:15

قررت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية منح تسبيقات على المداخيل لعدة مشاريع أفلام برسم الدورة الثالثة لسنة 2018 ، بعد انعقادها في الرباط تحت رئاسة إدريس العلوي المدغري، بعضوية أمينة الصيباري ولطيفة باقا ، ومريم خاطوري وفاطمة آيت محند، وليلى التونزي و مربيه ربو ماء العينين ، ومحمد بكريم وعبد الرزاق زاهير ، ومحمد القدميري وادريس الطاهري وعبد الحق فكري .

وأوضح المركز السينمائي المغربي، في بلاغ له ، أنه بالنسبة للتسبيقات على المداخيل بعد الإنتاج ، حصل الفيلم الطويل "طاكسي بيض " لمنصف مالزي على مليون درهم ، والفيلمان القصيران "أنغواس" لعلي بنجلون و" رجولة" لالياس فارس على 150 الف درهم.

كما منحت اللجنة مبلغ 4 ملايين و150 الف درهم كتسبيقات لمشروعي فيلمين قبل الانتاج. ويتعلق الأمر بالفيلمين الطويلين " ويند رايدر" لانور معتصم ، و " لافي مو فا بيان" للهادي ولاد امحند.

وفي نفس الفئة تم منح مبالغ بقيمة 4 ملايين و100 الف درهم ، و 3 ملايين و600 الف درهم، و مليون و950 ألف درهم على التوالي لمشاريع الافلام الطويلة "غرين كارد" لمحمد هشام الركراكي، و" لو مون موسى" لادريس المريني، و "هيفن ايز دارك" لجوزيف بيل و لوك سيمور.

كما منحت اللجنة في نفس الفئة تسبيقات لمشاريع افلام قصيرة. ويتعلق الامر بفيلم " شير بير " لخليل حسني (150 الف درهم) و فيلم "كا مبورت سي لي بيت موغ " لصوفيا علوي (200 ألف درهم) .

وفيما يتعلق بالافلام الوثائقية قبل الانتاج حول الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني، منحت اللجنة تسبيقات بقيمة مليون درهم للافلام الوثائقية الطويلة "كالوندرييه سون شيفر " لعلي ولد داه و" للتاريخ من يحكيه " لمحمد الادريسي و" السمارة، بوح صخور بأسرار العصور" الذي سينجزه الحسن العمري و" رحلة البحث عن الربيد " لتوفيق شرف الدين.

وفي نفس الفئة، منحت اللجنة تسبيقات بقيمة 875 الف درهم لمشروعي فيلمين وثائقيين طويلين " سورة الصيف " لسالم بلال و" عين أبربور" لمحمد فاضل الجماني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - stof السبت 17 نونبر 2018 - 14:45
بالية هاد شي بزاف فهاد الأزمة لي كتمر منها لبلاد أو هاد قويت الديون الخارجية. أو الوقت واقفة مكاينة لا حراكة لا والو التجارة واقفة لفوس مكيدوروش كلشي كيشكي كلسي مأزم. أو تجي وزارة التقافة تشتت ففلوس دافعي الضرائب أو دون فائدة شكون لي كيشوف هاد الأفلام ولا حتا إلا شفناهم باش غيفيدونا. هدا تبدير هدا ظلم عظيم هدي راه مصيبة كحلة. والحكومة وراه ناس مخنوقة.
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