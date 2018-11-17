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كُتّاب وآراء
أعمال سينمائية تستفيد من أموال ثالث دورات الدعم
قررت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية منح تسبيقات على المداخيل لعدة مشاريع أفلام برسم الدورة الثالثة لسنة 2018 ، بعد انعقادها في الرباط تحت رئاسة إدريس العلوي المدغري، بعضوية أمينة الصيباري ولطيفة باقا ، ومريم خاطوري وفاطمة آيت محند، وليلى التونزي و مربيه ربو ماء العينين ، ومحمد بكريم وعبد الرزاق زاهير ، ومحمد القدميري وادريس الطاهري وعبد الحق فكري .
وأوضح المركز السينمائي المغربي، في بلاغ له ، أنه بالنسبة للتسبيقات على المداخيل بعد الإنتاج ، حصل الفيلم الطويل "طاكسي بيض " لمنصف مالزي على مليون درهم ، والفيلمان القصيران "أنغواس" لعلي بنجلون و" رجولة" لالياس فارس على 150 الف درهم.
كما منحت اللجنة مبلغ 4 ملايين و150 الف درهم كتسبيقات لمشروعي فيلمين قبل الانتاج. ويتعلق الأمر بالفيلمين الطويلين " ويند رايدر" لانور معتصم ، و " لافي مو فا بيان" للهادي ولاد امحند.
وفي نفس الفئة تم منح مبالغ بقيمة 4 ملايين و100 الف درهم ، و 3 ملايين و600 الف درهم، و مليون و950 ألف درهم على التوالي لمشاريع الافلام الطويلة "غرين كارد" لمحمد هشام الركراكي، و" لو مون موسى" لادريس المريني، و "هيفن ايز دارك" لجوزيف بيل و لوك سيمور.
كما منحت اللجنة في نفس الفئة تسبيقات لمشاريع افلام قصيرة. ويتعلق الامر بفيلم " شير بير " لخليل حسني (150 الف درهم) و فيلم "كا مبورت سي لي بيت موغ " لصوفيا علوي (200 ألف درهم) .
وفيما يتعلق بالافلام الوثائقية قبل الانتاج حول الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني، منحت اللجنة تسبيقات بقيمة مليون درهم للافلام الوثائقية الطويلة "كالوندرييه سون شيفر " لعلي ولد داه و" للتاريخ من يحكيه " لمحمد الادريسي و" السمارة، بوح صخور بأسرار العصور" الذي سينجزه الحسن العمري و" رحلة البحث عن الربيد " لتوفيق شرف الدين.
وفي نفس الفئة، منحت اللجنة تسبيقات بقيمة 875 الف درهم لمشروعي فيلمين وثائقيين طويلين " سورة الصيف " لسالم بلال و" عين أبربور" لمحمد فاضل الجماني.