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كُتّاب وآراء
الفنان حميد القصري يأسر جمهور جزر الكناري
تألق المعلم حميد القصري خلال حفل فني نظم بمنتزه "سانتا كاتلينا" بلاس بالماس، في إطار مشاركته في الدورة 20 لمهرجان موسيقى العالم "ووماد".
وسافر الفنان حميد القصري، الذي يتمتع بصيت دولي كبير في فن "تاكناويت"، بالجمهور الذي حضر هذا الحفل إلى رحاب الإيقاعات الكناوية العريقة.
ونجحت فرقة القصري في تحقيق مزج رائع، شد أسماع الجمهور الذي تفاعل مع أغان وإيقاعات تمتح من الموروث الكناوي الأصيل، وكذا من التراث الصوفي.
كما صدح الفنان بأغاني وإيقاعات أسرت الجمهور الذي كان يتمايل ويرقص على نغماتها، وكلها إبداعات تعكس تنوع وغنى الموروث الموسيقي المغربي وتميز إيقاعاته.
واستطاع الفنان المغربي، الذي يمثل الفن الكناوي المغربي بمختلف روافده وتأثيراته، أن يأسر الجمهور، وأغلبه من الشباب المولع بالموسيقى والإيقاعات العالمية، ويرحل به إلى عوالم الروح .
وحضر أفراد الجالية المغربية المقيمين في جزر الكناري بكثافة لحفل الفنان القصري ومجموعته، من أجل تجديد الصلة مع فنان كبير والاستمتاع بموروث موسيقي أصيل. .
وكانت إحدى أقوى لحظات هذا الحفل حين نزل أحد أعضاء الفرقة الموسيقية المصاحبة لحميد القصري من المنصة، واختلط بالجمهور وهو يرقص على إيقاعات الموسيقى ويلوح بالعلم الوطني المغربي الذي سلمته له إحدى الحاضرات.
ويشارك الفنان حميد القصري في الدورة 20 لمهرجان موسيقى العالم "ووماد"، الذي يستمر أربعة أيام، إلى جانب أكثر من 22 فنانا من مختلف بلدان العالم يحضرون هذه التظاهرة الفنية والثقافية.
ومن بين الفنانين والمجموعات الموسيقية التي تشارك في هذه الدورة يبرز أومو سانغاري من مالي، والفرقة الجنوب الإفريقية "بكوك"، والمجموعة الموسيقية الإسبانية الأرجنتينية "كوليكتيبو باناميرا"، بالإضافة إلى الكولومبية سول إسكوبار.. وغيرهم.