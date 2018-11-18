ميكي وميمي يكملان عامهما الـ90 بلا شيخوخة

ويندي تومبسون من أورلاندو*

دون المعاناة من أمراض الشيخوخة وبروح متجددة يكمل أيقونة الثقافة الشعبية وصاحب الأثر الواسع في مخيلة العالم على مدار أجيال "ميكي ماوس"، اليوم الأحد، عامه التسعين صحبة رفيقته الدائمة ميمي التي تبلغ التسع عقود، أيضا، وهي في كامل حيويتها.

وكان الـ18 من نونبر 1928 هو يوم عرض الفيلم القصير "Steamboat Willie"، الأول الذي دمج فيه والت ديزني الصور مع الأصوات عندما طل ميكي وميمي على الشاشة، وبدآ مسيرتهما التي حولت شركة المبدع الأمريكي إلى عمود عالمي في مجال التسلية في الوقت الحالي.

وحقق الفيلم القصير وشخصيتا ميكي وميمي نجاحا فوريا، مثلما تتذكر بيكي كلاين، مديرة الأرشيف في شركة "والت ديزني"، والتي تقول إنه في غضون أيام تسببت الشخصيتان الكرتونيتان في "حماس كبير"، وفقا لما نشرته صحيفة "أورلاندو سنتينل" المحلية.

بعد ذلك عُرض أول فيلم قصير ملون بعنوان "The band concert" عام 1935، ليؤسس شعبية الشخصية الأسطورية التي جرى إبداعها بلا أي نوع من الرمزية، ولا لكي تكون "صوتا للإحباطات أو الازدراء الهجائي"، مثلما ذكر والت ديزني.

وقال مؤسس إمبراطورية ديزني عن شخصيته الأشهر التي منحته أول أوسكار شرفي له عام 1931: "ميكي كان ببساطة شخصية صغيرة تهدف إلى رسم الضحكات".

وجاءت فكرة الفأر ميكي لوالت ديزني بينما كان مسافرا في قطار من نيويورك إلى كاليفورنيا، ومع أنه أطلق عليه في أول الأمر "مورتيمر" أقنعته زوجته ليليان بتسميته ميكي.

وحاليا أصبح ميكي وميمي رمزين اجتماعيين ومصدر إلهام لفنانين ومصممين على مدار تسعة عقود، بينهم الفنان المكسيكي دييجو ريبيرا.

وتوقع ريبيرا أن "جماليات زماننا ستقدر ميكي كأحد العباقرة الحقيقيين في الفن الأمريكي خلال النصف الأول من القرن العشرين، بينما تتمنى الثورة العالمية الرائعة".

وتترجم هذه الثورة في وقتنا الحالي إلى عالم تجاوز الشاشة، وامتد إلى حدائق ترفيهية وسفن وفنادق وملابس وألعاب ومنتجات أخرى تتمحور كلها حول شخصية ميكي وتدر مليارات الدولارات سنويا.

وبالفعل، خلال الربع الأول من العام الجاري، حققت ديزني صافي أرباح بواقع أربعة مليارات و420 مليون دولار، وفقا لما ذكرته الشركة التي أشارت أيضا إلى أن دخولها خلال تلك الفترة نفسها ارتفعت بنسبة 3.8%.

وأطلقت والت ديزني احتفالاتها، في الرابع من الشهر الجاري، ببرنامج تلفزيوني خاص يبث لمدة ساعتين في الولايات المتحدة، عبر قناة "إيه بي سي"، وستقيم عروضا مميزة اليوم الأحد في حدائق ديزني لاند في هونغ كونغ وشنغهاي وأورلاندو وسط فلوريدا.

كما جرى تنفيذ مبادرة فنية عالمية في مدن عديدة بالعالم بمناسبة الذكرى الـ90 لميلاد ميكي ماوس، أقيمت في إطارها معارض للموضة والألعاب والطعام لتغذي إرث الشخصية الأيقونية.

ويبرز ضمن الفعاليات الرئيسية المنظمة معرض "Mickey: The True Original Exhibition"، الذي افتتح في الثامن من الشهر الجاري في نيويورك، ويكشف أمام الحضور مجموعة أرشيفات ديزني بمنتجات مميزة مستوحاة من الشخصية على مدار عقود؛ فضلا عن الأوسكار الذي منحه ميكي لوالت ديزني عام 1932 لابتكاره تلك الشخصية.

وفي السياق نفسه، افتتح جاليري "بلاك آند وايت" اللندني معرضا لأعمال عشرة فنانين ناشئين، إلى جانب العرض الذي يقام منذ أكتوبر الماضي بعنوان "Mickey and his PhilharMagique Orchestra" في ديزني لاند بباريس، وهي تجربة تكنولوجية تُدخل الزوار في مغامرة موسيقية من خلال أفلام كلاسيكية بسلسلة ديزني.