الفنان عبد الله العمراني يغادر المستشفى العسكري

إبراهيم مغراوي من مراكش

غادر الفنان عبد الله العمراني، اليوم السبت، المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش بعدما نقل إليه أخيرا إثر إصابته بوعكة صحية خطيرة.

وتأتي مغادرة الممثل المغربي للمشفى بعد أن تحسنت حالته الصحية بكثير، إثر عملية جراحية أجراها على مستوى الرأس، تحت إشراف طاقم طبي.

وكان الممثل المغربي خضع بالمستشفى نفسه لمجموعة من الفحوصات بالرنين المغناطيسي، وفحوصات بالأشعة، وتناول أدوية ساهمت في تحسن حالته.

يذكر أن وزارة الثقافة والاتصال تكفلت بمصاريف علاج الممثل عبد الله العمراني؛ كما أن الوزير الأعرج زاره بالمستشفى قصد الاطمئنان على وضعه الصحي.