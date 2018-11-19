الندوي يصدر "الديمقراطية التشاركية" بتقديم الخلفي"

هسبريس من الرباط

صدر عن الباحث الدكتور محسن الندوي، دكتور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ورئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية، كتاب جديد بعنوان "الديمقراطية التشاركية.. المفهوم النشأة الآليات" من تقديم مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

الكتاب، الصادر عن منشورات مكتبة سلمى الثقافية بتطوان، يتضمن فصلين: الفصل الأول يتناول مفهوم ونشأة وتطور الديمقراطية التشاركية، والعلاقة بينها وبين الديمقراطية التمثيلية؛ والفصل الثاني يتناول آليات الديمقراطية التشاركية والفاعلين الأساسيين فيها، وكذا الهيآت التشاركية للحوار والتشاور على مستوى الجماعات الترابية وعلى المستوى الوطني.

يذكر أن كتاب "الديمقراطية التشاركية.. المفهوم النشأة الآليات" موجه أساسا إلى طلبة الإجازة والماستر والدكتوراه، وأيضا إلى جمعيات المجتمع المدني.