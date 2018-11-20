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كُتّاب وآراء
البقيدي يوقع ديوان "من أدب الطفل" في وزان
وقّع الشاعر أحمد البقيدي، مساء الاثنين بدار الشباب المسيرة بمدينة وزان، ديوانه الشعري الجديد "من أدب الطفل.. أناشيد ومحفوظات"، بحضور أصدقائه ومعارفه وأساتذة جامعيين إلى جانب مهتمين بالمجال.
وقال البقيدي، في تصريح لهسبريس خلال حفل توقيع الديوان، إن الإصدار الجديد موجه إلى الطفولة العربية، ويضم أشعارا تحُثُّ الناشئة على التشبث بالقيم الدينية والوطنية والإنسانية، وتتغنى بالمحبة والجمال والطبيعة.
وشدد شاعر مدينة وزان على كون "الشعر بالنسبة إليه تجاوز لليومي وتحدّ من نوع آخر"، وأوضح أنه ارتأى "تخصيص ديوان بكامله لتنشئة الطفولة في خطوة إضافية ومساهمة تعنى بأدب الطفل الذي لا يمكن لأي كان إبعاده، أو تلطيفه أو التشويش عليه".
وأشار البقيدي إلى أن أدب الطفل يعرف فتورا وقلما تتجه أقلام الشعراء للتعاطي معه، مؤكدا أن"الإشعاع الخفي وغير المرئي لسره هو تربية الأجيال القادمة على قيم الوطنية والسلم والسلام وحب الخير، تمر عبر الأبيات الشعرية التي يتضمنها الديوان".
وكان لافتا غياب ممثل للجهات المنظمة للنشاط، الذي رأى النور بمبادرة من المجلس الجماعي لمدينة وزان تحت شعار "جماعة مواطنة"، بشراكة مع المديرية الإقليمية للشباب والرياضة بوزان ومديرية الثقافة بتطوان، في إطار احتفالات بعيد الاستقلال وذكرى المسيرة الخضراء.