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الرئيسية | فن وثقافة | عمارة يقارب مرجعيات الشعر العربي المعاصر

عمارة يقارب مرجعيات الشعر العربي المعاصر

عمارة يقارب مرجعيات الشعر العربي المعاصر
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 11:05

أصدر الناقد والشاعر المغربي الدكتور يحيى عمارة كتابا نقديا يحمل عنوان "مرجعيات الشعر العربي المعاصر بالمغرب"؛ وذلك في 610 صفحات من الحجم الكبير.

ويأتي المؤلف الجديد ليتوج سلسة كتب نقدية أصدرها يحيى عمارة، أستاذ الأدب العربي في جامعة محمد الأول في وجدة، بعد أن أصدر سابقا كتاب "فواكه الشعري والمعرفي"، وكتاب "الشعر المغربي المعاصر..قضايا وتجارب".

ويقدم الناقد في كتابه قراءة للنص الشعري المغربي المعاصر، انطلاقا من مخزون معرفي وثقافي، بهدف إعادة بنائها ونقدها وتصحيحها، وفقا لتصور مؤسَّس على رهان كشف حقيقة النص الشعري المغربي.

يشار إلى أن الشاعر يحيى عمارة، الذي يطرح في شعره أسئلة تتراوح بين التأصيل والتحديث، أصدر خمسة دواوين شعرية، هي "فاكهة الغرباء"، و"لن أرقص مع الذئب"، والديوان المشترك "ترميم المسافات"، و"فوضاي تكتب نثرها"، و"لا تقيد يد الورد".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Salam الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 11:33
Salam Yahya
J’ai vraiment envie de vous lire Monsieur Yahya ; rien que les titres de vos recueilles sont magnifiques mes salutations distinguées
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