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الرئيسية | فن وثقافة | روبير دي نيرو ينهي تجربة عِقدين في القفص الذهبي

روبير دي نيرو ينهي تجربة عِقدين في القفص الذهبي

روبير دي نيرو ينهي تجربة عِقدين في القفص الذهبي
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 13:35

أفادت تقارير إعلامية بأن روبر دي نيرو، الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، وزوجته جريس هايتاور انفصلا بعد زواج دام أكثر من عشرين عاما.

وذكرت مجلة "ذا هوليوود ريبورتر" وموقع "تي.إم.زي" المعني بأخبار المشاهير، وأيضا مجلة "بيبول"، نقلا عن مصادر لم تكشفها أن دي نيرو (75 عاما) وهايتاور (63 عاما) يعيشان منفصلين منذ زمن.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الممثل العالمي دي نيرو لم يردّ على طلب للتعقيب توصل به بشأن هذا النبأ المستجد.

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