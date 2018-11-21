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الرئيسية | فن وثقافة | مغربيان مرشّحان لجائزة الشيخ زايد فرع التنمية

مغربيان مرشّحان لجائزة الشيخ زايد فرع التنمية

مغربيان مرشّحان لجائزة الشيخ زايد فرع التنمية
هسبريس - وائل بورشاشن
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 16:15

تضمّنت القائمة الطويلة في فرع "التنمية وبناء الدولة"، الذي أعلنته جائزة الشيخ زايد للكتاب، مؤلَّفين مغربيين للكاتبين عبد الإله بلقزيز، الأكاديمي الباحث في الفلسفة والإسلاميات النقدية، وسعيد ناشيد، الباحث الفلسفي.

وأعلنت الجائزة ترشيحها ستة أعمال في دورتها الثالثة عشرة في فرع التنمية وبناء الدولة، من بينها كتاب "التداوي بالفلسفة" لمؤلِّفِه سعيد ناشيد، و"نقد الوساطة والكهْنَتَة" لمؤلِّفه عبد الإله بلقزيز.

ومن بين الأعمال المرشّحة في القائمة الطويلة للجائزة بهذا الفرع كتاب "النفط بين إرث التاريخ وتحديات القرن الحادي والعشرين" الصادر عن المركز الثقافي العربي 2018 لماجد عبد الله المنيف، الكاتب السعودي، وكتاب "كراهية الإسلام! كيف يصور الاستشراق الجديد العرب والمسلمين"، عن منشورات الدار العربية للعلوم ناشرون سنة 2016، لفخري صالح، وهو كاتب أردني، وكتاب "التطرف" الذي أصدرته دار سيرين للنشر والتوزيع سنة 2018 لإبراهيم غرايبة، وهو أيضا كاتب أردني، وكتاب "غاندي وقضايا العرب والمسلمين" عن الدار العربية للعلوم ناشرون السنة الحالية 2018، لعبد النبي الشعلة، وهو كاتب من البحرين.

وتضمّنت القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع "التنمية وبناء الدولة" ستة أعمال تمّ اختيارها من بين 173 عملا تقدّمت للجائزة برسم دورتها الثالثة عشرة.

وتمّ الإعلان، في الأسبوع الماضي، عن القائمة الطويلة في فروع أخرى مثل "أدب الطفل"، الذي تضمّن مؤلَّف "حور تشرب الشاي مع القمر" لكاتبه المغربي جمال بوطيب، وفرع "الفنون والدراسات النقدية" الذي تضمّن اسم الباحث المغربي إبراهيم الحجري عن كتابه "الخطاب والمعرفة: الرحلة من منظور السرديات الأنثروبولوجية".

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