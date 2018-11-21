24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:02
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إحباط تهريب "عملة صعبة" بميناء طنجة المتوسط
- إعادة تدوير أوراق الصحف تفتح "باب رزق" للفقيرات في الأردن
- وكالة "ناسا" تختار فوهة بركانية قديمة في المريخ
- أسعار عملة "بيتكوين" تواصل التراجع في العالم
- السيول تصرع 35 شخصا خلال شهر في السعودية
أبقار بقرون أم بدون قرون؟ .. السويسريون يصوتون لحسم الخلاف (5.00)
- انعدام الغاز يغلق بئرا بالشرق ويخيب أمل منقبي البترول بالمملكة - (79)
- "أسود الأطلس" يزأرون في عقر دار "نسور قرطاج" بهدف النصيري - (71)
- ترامب يقلل من أهمية معرفة ولي عهد السعودية بمقتل خاشقجي - (66)
- تقرير دولي يتوقع أزمة اقتصادية في الجزائر بعد فشل الإصلاحات - (64)
- أخنوش في الزاوية البودشيشية - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغربيان مرشّحان لجائزة الشيخ زايد فرع التنمية
تضمّنت القائمة الطويلة في فرع "التنمية وبناء الدولة"، الذي أعلنته جائزة الشيخ زايد للكتاب، مؤلَّفين مغربيين للكاتبين عبد الإله بلقزيز، الأكاديمي الباحث في الفلسفة والإسلاميات النقدية، وسعيد ناشيد، الباحث الفلسفي.
وأعلنت الجائزة ترشيحها ستة أعمال في دورتها الثالثة عشرة في فرع التنمية وبناء الدولة، من بينها كتاب "التداوي بالفلسفة" لمؤلِّفِه سعيد ناشيد، و"نقد الوساطة والكهْنَتَة" لمؤلِّفه عبد الإله بلقزيز.
ومن بين الأعمال المرشّحة في القائمة الطويلة للجائزة بهذا الفرع كتاب "النفط بين إرث التاريخ وتحديات القرن الحادي والعشرين" الصادر عن المركز الثقافي العربي 2018 لماجد عبد الله المنيف، الكاتب السعودي، وكتاب "كراهية الإسلام! كيف يصور الاستشراق الجديد العرب والمسلمين"، عن منشورات الدار العربية للعلوم ناشرون سنة 2016، لفخري صالح، وهو كاتب أردني، وكتاب "التطرف" الذي أصدرته دار سيرين للنشر والتوزيع سنة 2018 لإبراهيم غرايبة، وهو أيضا كاتب أردني، وكتاب "غاندي وقضايا العرب والمسلمين" عن الدار العربية للعلوم ناشرون السنة الحالية 2018، لعبد النبي الشعلة، وهو كاتب من البحرين.
وتضمّنت القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع "التنمية وبناء الدولة" ستة أعمال تمّ اختيارها من بين 173 عملا تقدّمت للجائزة برسم دورتها الثالثة عشرة.
وتمّ الإعلان، في الأسبوع الماضي، عن القائمة الطويلة في فروع أخرى مثل "أدب الطفل"، الذي تضمّن مؤلَّف "حور تشرب الشاي مع القمر" لكاتبه المغربي جمال بوطيب، وفرع "الفنون والدراسات النقدية" الذي تضمّن اسم الباحث المغربي إبراهيم الحجري عن كتابه "الخطاب والمعرفة: الرحلة من منظور السرديات الأنثروبولوجية".