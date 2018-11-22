الملحون .. فن مغربي عريق يقاوم هيمنة الأنماط الموسيقية الجديدة

هسبريس - محمد الراجي

يُعدُّ الملحون واحدا من الفنون المغربية العريقة التي مازالت تحتفظ بمكانتها ضمْن باقة "فنون الزمن الجميل"، وهو فنّ مغربي خالص، انبثق من درعة تافيلات، لينتشر في مناطق أخرى من المملكة.

يقول صادقي عبد الكريم الهلالي، قائد مجموعة لفنّ الملحون بمدينة الرشيدية، إنّ تافيلالت هي أصْل هذا الفنّ الأصيل ومهْده، حيث وُلد شيخ الملحون، وتربى في مدينة فاس وماتَ في مراكش.

ويتميّز فن الملحون، الذي مازالَ صامدا في وجه الأنماط الموسيقية الجديدة التي اكتسحت الساحة، بإيقاعاته الفريدة، وأبرزها الحضّاري والكباحي. كما يتميز هذا الفنّ بعُمْق قصائده وتناوُلها لمختلف القضايا والمواضيع.

يقول صادقي عبد الكريم الهلالي إنّ شيوخ الملحون "لم يتركوا موضوعا إلا وتطرقوا إليه في قصائدهم، فقد تحدثوا عن الطبيعة، وعن سلوك الإنسان، وعن الإيمان..."، وأضاف: "بعض قصائد الملحون تجد في كل بيت منها معنى لآية كريمة أو لحديث شريف من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلّم. وقد أبلى شيوخ هذا الفن البلاء الحسن في نظم قصائد يمدحون من خلالها الرسول الكريم".

ورغم أنَّ الفنون العريقة آخذة في الانحسار، فإنّ فنّ الملحون لازال يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور المغربي، ويحظى أيضا بإقبال الشباب عليه، إذ إنّ أغلب فرق الملحون بتافيلالت يشكل الشبان عمودها الفقري. ويرى صادقي أنّ فن الملحون "مازال بخير".

ويُنظم في سجلماسة ملتقى سنوي لفن الملحون، تحتضنه كل من الريصاني وأرفود والرشيدية. ويروم هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة الثقافة التعريف بفن الملحون كموروث ثقافي متجذر في الذاكرة المغربية، وإعادة الاعتبار إليه.

واعتبر صادقي عبد الكرين الهلالي أنّ ملتقى سجلماسة يشكل مناسبة لربْط صلة الشباب بفن الملحون، معتبرا أنّ هذا الفن "هو خزينة للمغاربة تضم جزءا كبيرا من تراث البلد، ولن تجد له نظيرا لا في الغرب ولا في الشرق".