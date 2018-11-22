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فعاليات مغربية تكرم الفنان إدريس الروخ بفرنسا
الخميس 22 نونبر 2018 - 11:25
كرم الممثل والمخرج المغربي إدريس الروخ بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال لقاء فني نظمته فعاليات مغربية، بشراكة مع قنصلية المملكة المغربية بجهة اسنيار سير سان.
تكريم الروخ جاء، وفق القائمين على المبادرة، تقديرا لعطاءاته الفنية في المسرح والسينما والتلفزيون، سواء كممثل أو مخرج.
وقد عبر إدريس الروخ عن سعادته بهذه الالتفاتة، معتبرا أن تكريمه يحمل كثيرا من الدلالات. كما عبر عن تأثره بهذه المبادرة التي اعتبرها فرصة للقاء بجمهوره خارج المغرب.