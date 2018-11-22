مهرجان "لوتار" يكرّم فنّانين في دورة الراحل قشبال

إبراهيم الحافظون من سطات

أشرف عامل إقليم سطات رفقة عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، مساء اليوم الخميس، على افتتاح المهرجان الوطني لـ"لوتار" في دورة "الفنان الراحل قشبال"، التي ستستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الفنّانين من الشاوية والأطلس والجنوب، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال.

فقرات المهرجان في دورته الثامنة، وهي من تنظيم جمعية المغرب العميق لحماية التراث، وتنشيط الفنّان محمد عاطر، بدعم من وزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة، والتي احتضنها المركز الثقافي بسطات، عرفت تكريم كل من الفنان عابدين الزرهوني، ومحمّد بشار المعروف بـ"زروال"، رفيق درب بشار علي الملقب بـ"قشبال"، والذي وافته المنية في غشت الماضي.

عبد الله الشخص، رئيس جمعية المغرب العميق لحماية التراث ومدير المهرجان، اعتبر في تصريح لهسبريس أن المهرجان منذ انطلاقته في الدورة الأولى "يحاول رصد آلة "لوتار" ومساهمتها في الغناء الشعبي المغربي، من الملحون إلى "الطقطوقة الجبلية" إلى الأغنية "الزعرية" و"الحصباوية"، ثم إيقاعات الشاوية والأقاليم الجنوبية".

وأضاف الشخص أن المهرجان محاولة للتعريف بالتراث وتثمينه والاعتراف بالجميل لهؤلاء الفنانين الذين كابدوا من أجل استمرارية آلة "لوتار"، ومنهم "زروال" رفيق مشوار الراحل "قشبال"، والشيخ عابدين الزرهوني، لما أعطاه لهذه الآلة وللقصيدة "الحصباوية"، بالإضافة إلى مشاركة الطرب الحساني والأطلسي والفنانين المحلّيين بالشاوية، متفاديا الحديث عن الإكراهات التي حاولت الجمعية تجاوزها لاستمرار المهرجان.

عابدين الزرهوني، وهو أحد الفنّانين المكرّمين، قال في تصريح لهسبريس إن مهرجان "لوتار" خلال جميع دوراته يثلج الصدر، "لأنه أعطى أهمية وإشعاعا كبيرين لآلة لوتار، التي كانت منسية، خاصة أنها لا تدرّس في المعهد، بل تعتمد على الموهبة"، معتبرا تكريمه بمثابة "تكريم لجميع فناني لوتار بالمغرب عموما ومدينة أسفي خاصة".

من جهته عبّر الفنّان "زروال" عن فرحته، دون نسيان رفيق دربه" قشبال" الذي مارس الفنّ رفقته منذ 1956 لإدخال الفرحة على العائلات المغربية بكلام ملتزم، موردا: "أنا فرحان ولكن نصفي الثاني مات، وأنا أنتظر أجلي بدوري..هذا قدر الله"، متوجّها بالشكر إلى المنظمين ووزارة الثقافة.