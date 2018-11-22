24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0313:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أثرياء البلاد في ميزان العمل الإنساني .. شحّ العطاء وحبّ التباهي (5.00)

  2. الملحون .. فن مغربي عريق يقاوم هيمنة الأنماط الموسيقية الجديدة (5.00)

  3. تلاميذ مغاربة ينافسون عباقرة أولمبياد "الروبوت" (5.00)

  4. الملك يغير جلد المجالس العلمية بالمغرب .. مرض وعجز ووفيات (5.00)

  5. النوحي يفكك قدرة مجلس المنافسة على تخليق الحكامة بعد "المقاطعة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | مهرجان "لوتار" يكرّم فنّانين في دورة الراحل قشبال

مهرجان "لوتار" يكرّم فنّانين في دورة الراحل قشبال

مهرجان "لوتار" يكرّم فنّانين في دورة الراحل قشبال
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 22 نونبر 2018 - 23:40

أشرف عامل إقليم سطات رفقة عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، مساء اليوم الخميس، على افتتاح المهرجان الوطني لـ"لوتار" في دورة "الفنان الراحل قشبال"، التي ستستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الفنّانين من الشاوية والأطلس والجنوب، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال.

فقرات المهرجان في دورته الثامنة، وهي من تنظيم جمعية المغرب العميق لحماية التراث، وتنشيط الفنّان محمد عاطر، بدعم من وزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة، والتي احتضنها المركز الثقافي بسطات، عرفت تكريم كل من الفنان عابدين الزرهوني، ومحمّد بشار المعروف بـ"زروال"، رفيق درب بشار علي الملقب بـ"قشبال"، والذي وافته المنية في غشت الماضي.

عبد الله الشخص، رئيس جمعية المغرب العميق لحماية التراث ومدير المهرجان، اعتبر في تصريح لهسبريس أن المهرجان منذ انطلاقته في الدورة الأولى "يحاول رصد آلة "لوتار" ومساهمتها في الغناء الشعبي المغربي، من الملحون إلى "الطقطوقة الجبلية" إلى الأغنية "الزعرية" و"الحصباوية"، ثم إيقاعات الشاوية والأقاليم الجنوبية".

وأضاف الشخص أن المهرجان محاولة للتعريف بالتراث وتثمينه والاعتراف بالجميل لهؤلاء الفنانين الذين كابدوا من أجل استمرارية آلة "لوتار"، ومنهم "زروال" رفيق مشوار الراحل "قشبال"، والشيخ عابدين الزرهوني، لما أعطاه لهذه الآلة وللقصيدة "الحصباوية"، بالإضافة إلى مشاركة الطرب الحساني والأطلسي والفنانين المحلّيين بالشاوية، متفاديا الحديث عن الإكراهات التي حاولت الجمعية تجاوزها لاستمرار المهرجان.

عابدين الزرهوني، وهو أحد الفنّانين المكرّمين، قال في تصريح لهسبريس إن مهرجان "لوتار" خلال جميع دوراته يثلج الصدر، "لأنه أعطى أهمية وإشعاعا كبيرين لآلة لوتار، التي كانت منسية، خاصة أنها لا تدرّس في المعهد، بل تعتمد على الموهبة"، معتبرا تكريمه بمثابة "تكريم لجميع فناني لوتار بالمغرب عموما ومدينة أسفي خاصة".

من جهته عبّر الفنّان "زروال" عن فرحته، دون نسيان رفيق دربه" قشبال" الذي مارس الفنّ رفقته منذ 1956 لإدخال الفرحة على العائلات المغربية بكلام ملتزم، موردا: "أنا فرحان ولكن نصفي الثاني مات، وأنا أنتظر أجلي بدوري..هذا قدر الله"، متوجّها بالشكر إلى المنظمين ووزارة الثقافة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.