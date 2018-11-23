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كُتّاب وآراء
"تيه وتصوير".. افتتاح معرض فنان كوبي بطنجة
افتتح، مساء الخميس بقاعة سيرفانطيس بطنجة، معرض للصور تحت عنوان "تيه وتصوير"، ضمّ مجموعة من الصور للمبدع الكوبي جيسي أ. فرنانديث.
وفي كلمة له بالمناسبة، عبّر إدواردو كالبو غارسيا، مدير معهد سيرفانطيس بطنجة، عن سعادته بحضور افتتاح معرض هذا الفنان الكبير، "الذي قاد حياة متنقلة تجلت في صور لا حصر لها لأماكن العالم اللاتيني التي كان يزورها".
وينقسم المعرض المذكور إلى تسعة أقسام تعرض في كل منها صور لفترات إقامته منذ 1952 إلى 1986 في بلدان ومدن مختلفة؛ مثل كولومبيا، غواتيمالا، المكسيك، نيويورك، هافانا، بورتوريكو، مدريد، باريس وباليرمو.
كما يتضمن المعرض 135 صورة لشخصيات ثقافية بارزة في كوبا خلال النصف الثاني من القرن العشرين؛ على غرار ماريو بارغاس يوسا، خوان رولفو وخورخي لويث بورخيس، وكذا شخصيات إسبانية مثل الكاتب خوان غويتيسولو وكذا الرسام سلفادور دالي والشاعر رفاييل ألبيرطي وغيرهم.
يذكر أن الفنان الكوبي جيسي أ. فرنانديث حرص في جميع الأماكن التي زارها على التقاط صور ذات قاسم مشترك، من خلال استلهام كل ما هو إسباني الأصل، في البورتريهات والمشاهد على حد سواء.