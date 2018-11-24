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الرئيسية | فن وثقافة | الدريوش والروكي يوقعان باكورة الأعمال بوزان

الدريوش والروكي يوقعان باكورة الأعمال بوزان

الدريوش والروكي يوقعان باكورة الأعمال بوزان
هسبريس من وزان
السبت 24 نونبر 2018 - 08:35

احتضنت دار الشباب المسيرة بمدينة وزان لقاءً ثقافيا وحفل توقيع إصدارين أدبيين "يوميات معلم في الأرياف" للكاتب المغربي السعيد الدريوش، ورواية "ما تخبئه لنا الحياة" لكاتبها سفيان الروكي، بحضور أصدقاء الكاتبين ومعارفهما وأفراد أسرتهما ومهتمين بمجال الكتاب.

النشاط شكل مناسبة لاستحضار الجمالية والدلالية الإبداعية لـ"يوميات مع في الأرياف" مع تقديم شهادات في شخص كاتبها الدريوش من لدن أستاذه السابق أحمد البقيدي، الذي تناول من خلالها الجانب الشكلي للرواية، فحلل العنوان المقتبس من "يوميات نائب في الأرياف" لتوفيق الحكيم، وناقش وظيفة العنوان أيضا من حيث الدلالات الوظيفية والضمنية والإغرائية باعتبارها شركا لقراءة اليوميات.

من جانبه، قدم سفيان الروكي مداخلة وملخصا لروايته الصادرة عن دار القرويين للنشر والتوزيع بالقنيطرة فاتحا مجموعة من الأقواس التي رصدها الإصدار، تاركا لكل قارئ فرصة عيش تفاصيل النص بكل ما يتخلله من مشاعر وأحاسيس.

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