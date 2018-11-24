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الرئيسية | فن وثقافة | "ديزني" تقدم النسخة الجديدة من "الأسد الملك"

"ديزني" تقدم النسخة الجديدة من "الأسد الملك"

"ديزني" تقدم النسخة الجديدة من "الأسد الملك"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 24 نونبر 2018 - 18:38

قدمت شركة "والت ديزني" مقطعا ترويجيا للنسخة الجديدة من فيلم "Lion King"، الذي تم عرضه في دور العرض السينمائي منذ أكثر من 20 عامًا، ويعد واحدا من أنجح أفلام الرسوم المتحركة على الإطلاق.

وطرحت الشركة، رسميا، هذا المقطع بصور حقيقية على موقع "يوتيوب"، شاهده حوالي 300 ألف شخص في غضون ساعات قليلة.

ومن بين مشاهد أخرى، يعيد الفيديو المشهد الأسطوري الذي يُعرض فيه الأسد الصغير "سيمبا" على الحيوانات الأخرى، بواسطة البابون العجوز "رافيكي".

وتخطط ديزني لطرح الفيلم في يوليوز 2019 ، بعد إعادة إنتاجه على يد المخرج جون فافرو، وسيضم الممثل دونالد جلوفر وسيث روجن؛ من بين آخرين بفريق عمله.

أصبحت قصة "سيمبا" والصعود إلى عرش مملكته، في قلب إفريقيا، واحدة من أعظم كلاسيكيات ديزني، سواء في الرسوم المتحركة أو الموسيقى التصويرية؛ التي تم استخدامها مرة أخرى في الفيديو الأخير.

وفي غشت الماضي، أصدرت شركة الانتاج الأمريكية نسخة رقمية من الفيلم الأصلي، بنسخ "دي في دي" و"بلو راي"، لتحميلها عبر الإنترنت.

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