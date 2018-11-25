24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:36
|08:06
|13:19
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل انتهى عصر "ما يطلبه المستمعون"!؟
- إنتاج الزيتون والحوامض يقترب من تحقيق أرقام قياسية في المغرب
- الرسوم على الصُّلب تتحول إلى "معركة تجارية" بين المملكة وتركيا
- "الطعام بالزياتة" .. سعرات حرارية تدفىء الأبدان في "شتاء وزان"
- غياب التنمية يرمي جماعة "أمسيصي" في دوّامة الفقر والعزلة القاتلة
وزارة الداخلية تحاول إبعاد تنظيمات أمازيغية عن شوارع البيضاء (5.00)
المغربي كمال الودغيري يساهم في مشروع تاريخي للهبوط على المريخ (5.00)
- إنتاج الزيتون والحوامض يقترب من تحقيق أرقام قياسية في المغرب - (83)
- عودة "التجنيد الإجباري" تكلف ميزانية البلاد 50 مليارا سنة 2019 - (67)
- رصيف الصحافة: النقابات تنال مليارا ونصف من ميزانية رئاسة الحكومة - (65)
- بيع لحوم الكلاب للمستهلكين المغاربة .. القضاء يأمر بتحقيقات معمّقة - (62)
- وزارة الداخلية تحاول إبعاد تنظيمات أمازيغية عن شوارع البيضاء - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أغاني "الدويه" تنقل جمهور بروكسل إلى الداخلة
كان الجمهور الأوروبي على موعد مع حفل فني متميز أحيته مجموعة "الدويه"، من مدينة الداخلة، التي تمتح من التراث الفني الحساني وإيقاعات "الروك" و"البلوز".
وقدمت المجموعة خلال هذا الحفل، الذي احتضنه قصر الفنون "بوزار" ببروكسل، عرضا مثيرا نجحت خلاله في مزج التراث الصحراوي الحساني مع موسيقى البلوز والروك، بقيادة عازف القيتارة الموهوب باعمر سلمو، وصوت المجموعة حليمة جاكاني، تفاعلت معها القاعة بحماسة ونشوة عارمتين.
وتتغنى مجموعة الدويه، التي تعتبر أقدم فرقة في أقاليم الجنوب المغربية، حيث يناهز عمرها الفني الأربعة عقود، بمواضيع اجتماعية مختلفة من بينها الحب والطبيعة وأغاني الأعراس.
وتشتهر مجموعة "الدويه"، التي تتشكل من أفراد عائلة واحدة، بانفتاحها على الموسيقى الغربية والاستلهام من إيقاعاتها، حيث سبق لها أن اشتغلت مع مجموعة الروك الفرنسية "شوفو" وأنتجا ألبوما مشتركا يحمل إسم " الداخلة صحراء سيسيون " حاز على جائزة "أنديس" المخصصة للموسيقى الأوروبية المستقلة.