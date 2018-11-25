أغاني "الدويه" تنقل جمهور بروكسل إلى الداخلة

هسبريس - و.م.ع

كان الجمهور الأوروبي على موعد مع حفل فني متميز أحيته مجموعة "الدويه"، من مدينة الداخلة، التي تمتح من التراث الفني الحساني وإيقاعات "الروك" و"البلوز".

وقدمت المجموعة خلال هذا الحفل، الذي احتضنه قصر الفنون "بوزار" ببروكسل، عرضا مثيرا نجحت خلاله في مزج التراث الصحراوي الحساني مع موسيقى البلوز والروك، بقيادة عازف القيتارة الموهوب باعمر سلمو، وصوت المجموعة حليمة جاكاني، تفاعلت معها القاعة بحماسة ونشوة عارمتين.

وتتغنى مجموعة الدويه، التي تعتبر أقدم فرقة في أقاليم الجنوب المغربية، حيث يناهز عمرها الفني الأربعة عقود، بمواضيع اجتماعية مختلفة من بينها الحب والطبيعة وأغاني الأعراس.

وتشتهر مجموعة "الدويه"، التي تتشكل من أفراد عائلة واحدة، بانفتاحها على الموسيقى الغربية والاستلهام من إيقاعاتها، حيث سبق لها أن اشتغلت مع مجموعة الروك الفرنسية "شوفو" وأنتجا ألبوما مشتركا يحمل إسم " الداخلة صحراء سيسيون " حاز على جائزة "أنديس" المخصصة للموسيقى الأوروبية المستقلة.