24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزارة الداخلية تحاول إبعاد تنظيمات أمازيغية عن شوارع البيضاء (5.00)

  2. الطاوسي يغادر وفاق سطيف الجزائري الأربعاء القادم (5.00)

  3. الشرطة تعنّف مطالبين بـ"رحيل ماكرون" في باريس (5.00)

  4. المغربي كمال الودغيري يساهم في مشروع تاريخي للهبوط على المريخ (5.00)

  5. بدر هاري يثير الانتباه بصورة على شبكة الأنترنيت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | أغاني "الدويه" تنقل جمهور بروكسل إلى الداخلة

أغاني "الدويه" تنقل جمهور بروكسل إلى الداخلة

أغاني "الدويه" تنقل جمهور بروكسل إلى الداخلة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 25 نونبر 2018 - 10:40

كان الجمهور الأوروبي على موعد مع حفل فني متميز أحيته مجموعة "الدويه"، من مدينة الداخلة، التي تمتح من التراث الفني الحساني وإيقاعات "الروك" و"البلوز".

وقدمت المجموعة خلال هذا الحفل، الذي احتضنه قصر الفنون "بوزار" ببروكسل، عرضا مثيرا نجحت خلاله في مزج التراث الصحراوي الحساني مع موسيقى البلوز والروك، بقيادة عازف القيتارة الموهوب باعمر سلمو، وصوت المجموعة حليمة جاكاني، تفاعلت معها القاعة بحماسة ونشوة عارمتين.

وتتغنى مجموعة الدويه، التي تعتبر أقدم فرقة في أقاليم الجنوب المغربية، حيث يناهز عمرها الفني الأربعة عقود، بمواضيع اجتماعية مختلفة من بينها الحب والطبيعة وأغاني الأعراس.

وتشتهر مجموعة "الدويه"، التي تتشكل من أفراد عائلة واحدة، بانفتاحها على الموسيقى الغربية والاستلهام من إيقاعاتها، حيث سبق لها أن اشتغلت مع مجموعة الروك الفرنسية "شوفو" وأنتجا ألبوما مشتركا يحمل إسم " الداخلة صحراء سيسيون " حاز على جائزة "أنديس" المخصصة للموسيقى الأوروبية المستقلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.