المدينة العتيقة لتازة بلائحة التراث الثقافي الوطني

هسبريس - و.م.ع

شرع قطاع الثقافة بوزارة الثقافة والاتصال في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، التي تقضي بترتيب المدينة العتيقة لتازة ضمن لائحة التراث الثقافي الوطني.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الإجراء يعزى إلى كون المدينة العتيقة لتازة تعتبر من أعرق المدن المغربية تراثيا وأقدمها تاريخيا، وتتميز بموروث حضاري عريق وتراث معماري ذي جودة عالية.

وأضاف المصدر أن الوزارة تقوم في إطار سياستها التدبيرية المتعلقة بحماية التراث الثقافي الوطني، بجرد وتوثيق كافة مكونات التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي عبر التراب الوطني، وذلك بإيفاد بعثات ميدانية طبقا لبرنامج سنوي محدد.

كما يتم ذلك، وفق البلاغ، من خلال تدبير معطيات الجرد الميداني عبر قاعدة معطيات معلوماتية موضوعة رهن إشارة العموم، وكذا القيام بمعارض قصد تحسيس العموم بأهمية التراث الثقافي الوطني وبضرورة المحافظة عليه وصونه ونقله للأجيال الصاعدة.

وأوضحت الوزارة أن شروعها في ترتيب وتقييد عدد من المباني التاريخية ضمن لائحة التراث الثقافي الوطني، يأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى رد الاعتبار للتراث الوطني المادي واللامادي والمحافظة عليه وتثمينه، وسعيا منها إلى التعريف به وإبرازه وإدراجه في المنظور التنموي الشامل، وتطبيقا للمواد القانونية ذات الصلة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية.