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كُتّاب وآراء
النجم "آل باتشينو" يتقمص شخصية "الملك لير"
من المقرر أن يجسد النجم الأمريكي، آل باتشينو، دور البطولة في فيلم جديد مأخوذ عن إحدى روائع شيكسبير، وهي مسرحية "الملك لير".
وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، الأحد، بأن آل باتشينو /78 عاما/، سيجسد دور الملك لير، في الفيلم الجديد الذي سيخرجه البريطاني مايكل رادفورد /72 عاما/.
ويشار إلى أن رادفورد هو من قام بإخراج فيلم "تاجر البندقية" في عام 2004، وهو مأخوذ عن مسرحية تحمل نفس الاسم لشيكسبير. وكان آل باتشينو قدم دور البطولة في فيلم "تاجر البندقية" أيضا.
ويقول رادفورد: "إن لير هو الهدف الذي يطمح الجميع في الحصول عليه. لقد ظل آل باتشينو يفكر في الامر لفترة طويلة. فهناك فرق بين (شخصية مُقرض المال اليهودي) شايلوك، الذي ظهر في خمسة مشاهد فقط (في فيلم تاجر البندقية)، وشخصية لير الذي يظهر في كل المشاهد تقريبا".
وأضيف المخرج الشهير: "إنه دور ضخم. أعتقد أن (باتشينو) سيرغب في الحصول على هذا النوع من المجد، لأنه ممثل رائع".
ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم الجديد في الخريف المقبل.