24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0713:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟ عدد المشاركين : 14369
أرشيف الاستطلاعات

  1. طوفان بشري في مسيرة غضب الأمازيغ ينادي بوقف "تسلط الرعاة" (5.00)

  2. أسامة الإدريسي يَتراجع عن حمل قميص "الأسود" (5.00)

  3. الرجاء تنزع مخالب "فيتا كلوب" وتقترب من خطف الكأس الإفريقية (5.00)

  4. عاشق لعلوم الفلك يكتشف "مجرة قزمة" جديدة (5.00)

  5. المغربي كمال الودغيري يساهم في مشروع تاريخي للهبوط على المريخ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | النجم "آل باتشينو" يتقمص شخصية "الملك لير"

النجم "آل باتشينو" يتقمص شخصية "الملك لير"

النجم "آل باتشينو" يتقمص شخصية "الملك لير"
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 26 نونبر 2018 - 02:20

من المقرر أن يجسد النجم الأمريكي، آل باتشينو، دور البطولة في فيلم جديد مأخوذ عن إحدى روائع شيكسبير، وهي مسرحية "الملك لير".

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، الأحد، بأن آل باتشينو /78 عاما/، سيجسد دور الملك لير، في الفيلم الجديد الذي سيخرجه البريطاني مايكل رادفورد /72 عاما/.

ويشار إلى أن رادفورد هو من قام بإخراج فيلم "تاجر البندقية" في عام 2004، وهو مأخوذ عن مسرحية تحمل نفس الاسم لشيكسبير. وكان آل باتشينو قدم دور البطولة في فيلم "تاجر البندقية" أيضا.

ويقول رادفورد: "إن لير هو الهدف الذي يطمح الجميع في الحصول عليه. لقد ظل آل باتشينو يفكر في الامر لفترة طويلة. فهناك فرق بين (شخصية مُقرض المال اليهودي) شايلوك، الذي ظهر في خمسة مشاهد فقط (في فيلم تاجر البندقية)، وشخصية لير الذي يظهر في كل المشاهد تقريبا".

وأضيف المخرج الشهير: "إنه دور ضخم. أعتقد أن (باتشينو) سيرغب في الحصول على هذا النوع من المجد، لأنه ممثل رائع".

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم الجديد في الخريف المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.