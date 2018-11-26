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الرئيسية | فن وثقافة | "كبور" يعيد الفد وبوعلي إلى العاصمة السنغالية

"كبور" يعيد الفد وبوعلي إلى العاصمة السنغالية

"كبور" يعيد الفد وبوعلي إلى العاصمة السنغالية
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 26 نونبر 2018 - 15:58

بعد حوالي سنة من تقديم عرضه الأول في العاصمة السنغالية، قدم الفكاهي حسن الفد، للمرة الثانية، عرضه "شكون هو كبور؟" بمسرح دانييل سورانو لدكار.

وشكل العرض، الذي جاء على شكل حوار بين الصحافي مبارك بوعلي وشخصية كبور، مناسبة لمغاربة دكار لإعادة اكتشاف شخصية كبور بناني سميرس؛ التي برزت في سلسلتي "الكوبل" و"كبور والحبيب" الفكاهيتين الرمضانيتين الناجحتين.

وعلى ساعة وعشرين دقيقة حرص "كبور" على الإجابة عن أسئلة محاوره، حيث أماط اللثام عن ماضيه وطفولته وزواجه وعمله، وعلاقاته مع زوجته في سلسلة الكوبل "الشعيبية" ومع "لحبيب" وابنته "زهرة".

كما استعرض الحوار بعض الجوانب الخفية من شخصية كبور، وهواياته، والأمور التي يفضلها، ومواقفة مع عدد من القضايا الراهنة من قبيل المناصفة، والإعدام، والتبرع بالأعضاء، والبطالة والمساواة في الإرث، وغيرها.

وتعد دكار ثاني محطة إفريقية في جولة الفنان حسن الفذ بعد محطة أبيدجان، في إطار جولة دولية قادته أيضا إلى أوروبا.

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