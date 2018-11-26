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كُتّاب وآراء
وفاة الفنان المصري عادل أمين عن 83 عاما
توفي، اليوم الإثنين، بأحد مستشفيات القاهرة، الفنان المصري عادل أمين، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض.
واشتغل الراحل، الذي ولد عام 1935 بالإسكندرية، بالمحاماة لسنوات، حتى أقنعه المخرج فخر الدين صلاح بالعمل في قطاع التمثيل، ليعمل بعد ذلك ولفترة كمساعد مخرج في عدد من الأعمال.
واستهل الفنان عادل أمين، مشواره الفني في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، حيث شارك في عدة مسلسلات منها "طيور الصيف" و"المشربية"، ثم جاءت انطلاقته خلال دوره المميز في الجزء الأول لمسلسل "رأفت الهجان" عام 1987 بتجسيد شخصية اليهودي "عزرا"، ثم مشاركته في عدة مسلسلات منها "أرابيسك" و"البشاير" و "طلعت الشماشرجي" و" ليالي الحلمية".
كما شارك في السينما في عدد من الأشرطة أبرزها "إمرأة فوق القمة" و"القتل اللذيذ"، و"السلم والثعبان"، و"سوق النساء"، وغيرها.
وكانت أخر أعمال هذا الفنان مشاركته في مسلسلات "الرحلة" و "أبو عمر المصري" و "فوق السحاب" والتي عرضت في رمضان الماضي.