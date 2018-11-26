24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0713:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شباب يطلقون مبادرة لإنقاذ المحاصرين وسط الثلوج (5.00)

  2. حكيمي يثير صراعا جديدا بين دورتموند والريال (5.00)

  3. أوهام "الحماية والاستقرار"! (5.00)

  4. مجلس المنافسة ما بعد دستور 2011 (5.00)

  5. الخراز يوقع "رقصة الطائر البحري" في وزان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | وفاة الفنان المصري عادل أمين عن 83 عاما

وفاة الفنان المصري عادل أمين عن 83 عاما

وفاة الفنان المصري عادل أمين عن 83 عاما
هسبريس - و.م .ع
الاثنين 26 نونبر 2018 - 16:21

توفي، اليوم الإثنين، بأحد مستشفيات القاهرة، الفنان المصري عادل أمين، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض.

واشتغل الراحل، الذي ولد عام 1935 بالإسكندرية، بالمحاماة لسنوات، حتى أقنعه المخرج فخر الدين صلاح بالعمل في قطاع التمثيل، ليعمل بعد ذلك ولفترة كمساعد مخرج في عدد من الأعمال.

واستهل الفنان عادل أمين، مشواره الفني في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، حيث شارك في عدة مسلسلات منها "طيور الصيف" و"المشربية"، ثم جاءت انطلاقته خلال دوره المميز في الجزء الأول لمسلسل "رأفت الهجان" عام 1987 بتجسيد شخصية اليهودي "عزرا"، ثم مشاركته في عدة مسلسلات منها "أرابيسك" و"البشاير" و "طلعت الشماشرجي" و" ليالي الحلمية".

كما شارك في السينما في عدد من الأشرطة أبرزها "إمرأة فوق القمة" و"القتل اللذيذ"، و"السلم والثعبان"، و"سوق النساء"، وغيرها.

وكانت أخر أعمال هذا الفنان مشاركته في مسلسلات "الرحلة" و "أبو عمر المصري" و "فوق السحاب" والتي عرضت في رمضان الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سارة الاثنين 26 نونبر 2018 - 16:30
الله يرحمه و يرحم جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - مصطفى الاثنين 26 نونبر 2018 - 16:34
رحم الله الفقيد...انا لله وأنا إليه راجعون.............
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
3 - السوسي الاثنين 26 نونبر 2018 - 17:04
ان لله وان اليه راجعون البقاء لله اللهم ارحمه واغفر له وارزق اهله الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
4 - اوسامة الاثنين 26 نونبر 2018 - 17:16
اللهم اغفر لنا وله وارحمه وجميع موتى المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
5 - ht.brahim الاثنين 26 نونبر 2018 - 17:42
أضن أن ما يجهله الشعب المصري، أنه عندما تنطفئ شمعة من شموع الفنون المصرية وأقصد التمثيل بشكل عام، فإن عزاءهم و عزاؤنا واحد فنتألم لرحيل فنانو الجيل الذهبي، جيل السبعينات و التمانينات و التسعينات حيث الإذاعة الوحيدة بالمغرب و الإقبال الكبير على الدراما المصرية. فتعرفنا و أحببنا بصدق الممثلين المصريين نجوما وحتى الكمبرس منهم، وتعرفنا على تقافتهم، طعامهم ،لبسهم وهمومهم(كالشأة والعفش) مثلا للمقبلين على الزواج. ومن خلال سفراء الفن هؤلاء، أحببنا الشعب المصري الشقيق ونتمى الصحة و العافية و طول العمر لمن لازال على قيد الحياة كما أتمنى أن يزوروا المغرب بلدهم الثاني ويجولوا في أحيائه البسيطة ليلمسوا مباشرة صدق ما نكن لهم من حب واحترام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.