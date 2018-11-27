حميش ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد

هسبريس من الرباط

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة لفرع الآداب في دورتها الثالثة عشرة، اشتملت على 13 عملا سرديا، منها السيرة الذاتية للكاتب المغربي بن سالم حميش بعنوان "الذات بين الوجود والإيجاد".

وأفادت الجائزة، في بيان، بأن هذه السيرة الذاتية من منشورات المركز الثقافي للكتاب والنشر والتوزيع (2018)، مشيرة إلى أنه تم اختيار الأعمال الـ13 من بين 382 عملا مرشحا.

وتضم القائمة أيضا ثلاثة إصدارات عن الدار المصرية اللبنانية، هي مجموعة شعرية بعنوان "لا أراني" لأحمد الشهاوي من مصر (2018)، ورواية "اسمي فاطمة" للكاتب المصري عمرو العدلي (2017)، ورواية "اليد الدافئة" للكاتب الفلسطيني يحيى يخلف (2017)، وثلاثة إصدارات عن دار هاشيت انطوان/ نوفل، وهي رواية "ترتر" للكاتب العراقي نزار عبد الستار (2018)، ورواية "أرض المؤامرات السعيدة" للكاتب اليمني وجدي الأهدل (2018)، ورواية "شارع سالم" للكاتب نزار آغري من النرويج (2017).

كما تشمل القائمة إصدارين عن دار الآداب للنشر والتوزيع، هما رواية "بريد الليل" للكاتبة هدى بركات من لبنان (2018)، ومجموعة شعرية بعنوان "كرسي على الزبد" للكاتب اللبناني محمد علي شمس الدين (2018)، بالإضافة إلى إصدارين من دار جداول للنشر والترجمة والتوزيع، هما رواية "الوردة القاتلة" للكاتب السعودي إبراهيم شحبي (2018)، ورواية "غواصو الأحقاف" للكاتبة السعودية أمل الفاران (2016).

أما بقية الأعمال، بحسب البلاغ ذاته، فتضمنت "عمت صباحا أيتها الحرب" للكاتبة مها حسن، سوريا/ فرنسا، من إصدارات منشورات المتوسط (2017)، ورواية "النبيذة" للكاتبة العراقية إنعام كجه جي، من منشورات دار الجديد (2017).

يذكر أن كلا من فرعي الآداب والمؤلف الشاب قد تصدرا المشاركات للعام السادس على التوالي، بواقع 382 مشاركة في فرع الآداب، و365 مشاركة في فرع المؤلف الشاب.

وستقوم الجائزة بالإعلان عن القائمة الطويلة لفرع المؤلف الشاب الأسبوع المقبل، بعدما تم الإعلان خلال الأسابيع الماضية عن القائمة الطويلة لفروع الفنون والدراسات النقدية، وفرع أدب الطفل، والتنمية وبناء الدولة التي تضمنت كتابي "الديني والدنيوي نقد الوساطة والكهنتة" للباحث الأكاديمي المغربي عبد الإله بلقزيز، و"التداوي بالفلسفة" للباحث المغربي سعيد ناشيد.