مهرجان مراكش للفيلم يفتتح دورته السابعة عشرة

هسبريس - وائل بورشاشن

انطلقت قبل قليل فعاليات الدورة السابعة عشرة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. إذ تم استقبال الفنانين والضيوف والمخرجين الإقليميين والعالميين بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، مساء اليوم الجمعة، على السجادة الحمراء.

وستعرف الدورة الحالية من المهرجان، الذي انطلق سنة 2001، استقبال وجوه سينمائية ذائعة الصيت على المستوى الدولي أمثال الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، والممثلة المصرية يسرا، والممثل الفرنسي غاسبار أوليل، والمخرج المكسيكي غايل غارسيا برنال، والممثلة المغربية الفرنسية سارة بيرليس.

وسيكون المهرجان كذلك على موعد مع مبدعين سينمائيين مغاربة من قبيل: فوزي بنسعيدي، مخرج فيلم "وليلي" و"ألف شهر" و"موت للبيع"، وهشام العسري، مخرج "هم الكلاب" و"الجاهلية"، ونرجس النجار، مخرجة "عاشقة من الريف"، ومريم بنمبارك، مخرجة "صوفيا"، إلى جانب ممثلين مغاربة بارزين أمثال سعيد باي، ويونس بواب، ومحسن مالزي.

وسينظم مهرجان مراكش في دورته الحالية برنامجا جديدا من أجل دعم مواهب القارة الإفريقية والشرق الأوسط، أُطلق عليه اسم "ورشات الأطلس"، ومن المرتقب أن يستقبل أزيد من 150 مهنيا.

وتهدف هذه المبادرة، حسب بلاغ للمهرجان، إلى مواكبة مشاريع الأفلام والأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، وتمكين المخرجين من تسريع إنتاج أعمالهم، ومنحهم معرفة أفضل بالسوق، وتعزيز شبكات علاقاتهم.

وتم اختيار خمسة أفلام مغربية في إطار هذه الورشة، التي ستنظم بشراكة مع "نيتفليكس"، وهو موقع للمشاهدة تحت الطلب ذائع الصيت على المستوى الدولي، بعد طلب مشاريع على المستوى الوطني شارك فيها خمسون مرشحا.

وستعرف الدورة الحالية من مهرجان مراكش تكريم أربع شخصيات سينمائية عالمية، هي: الممثل الأمريكي ذائع الصيت روبرت دينيرو، الذي مثل في أفلام معروفة من قبيل "غود فيلاس"، و"تاكسي درايفر"، و"كازينو"، والمخرج المغربي الجيلالي فرحاتي، والمخرج الأمريكي روبين رايت، والمخرجة الفرنسية أغنيس فاردا.