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الرئيسية | فن وثقافة | معاذ بوكيوض يواصل التألق في "منشد الشارقة"

معاذ بوكيوض يواصل التألق في "منشد الشارقة"

معاذ بوكيوض يواصل التألق في "منشد الشارقة"
هسبريس من الرباط
السبت 01 دجنبر 2018 - 17:07

تمكن المنشد المغربي معاد بوكيوض من حجز مكان له في نصف نهائيات برنامج "منشد الشارقة" في دورته الـ11، عقب منافسات قوية شهدتها تصفيات المجموعة الثانية من المنشدين، التي بثتها شاشة تلفزيون الشارقة.

وينضم بوكيوض، رفقة المنشد السوري محمد نقشبندي، إلى المجموعة الأولى من المنشدين المتأهلين إلى نصف نهائيات البرنامج، وهم: الجزائري لقمان إسكندر والمصري محمد شعير والسعودي عادل الأسدي.

وتألق المغربي معاد بوكيوض في تقديمه لأنشودتي "أنا الذي مالي سنيد" و"صلي على الهادي"، بينما قدّم المنشد السوري محمد نقشبندي أنشودة "يا رب الفلق" على مقام سيكا، وأنشودة "أهل الوفا" على مقام البياتي.

أما المنشد العراقي عمر الجميلي، فقدّم أنشودة "صلوا صلوا" على مقام البياتي، و"على الهودنا" على مقام الصبا، فيما قدّم المنشد العُماني بني عرابة أنشودتي "الرب صلى" على مقام البياتي، و"كلما ذكرتك إلهي" على مقام الحجاز.

وقال نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ للبرنامج، في تصريح صحافي، لقد "تميّزت منافسات المجموعة الثانية بتنوّع لافت في الأداء والمدارس الإنشادية مع تنوع الدول التي يمثلها المنشدون؛ إذ قدم كلٌّ منهم أفضل ما لديه وعكسوا جميعهم نتاج تدريباتهم وجهودهم مع فريق البرنامج. أهنئ جميع المتأهلين اليوم وأقول لهم إن رحلة الإنشاد لم تنته مع انتهاء البرنامج أو خروجهم من التصفيات، بل هي مسيرة مستمرة من البحث والتطوير".

يذكر أن اللجنة الفنية للبرنامج كانت قد حددت تقسيم المنشدين الـ12 المتأهلين إلى الدورة الـ11 إلى ثلاث مجموعات، تضم كل واحدة أربعة منشدين، حيث ينتظر بقية المشتركين تصفيات المجموعة الثالثة التي ستقام مساء الجمعة 7 دجنبر الجاري، وستنقل على شاشة قناة الشارقة في الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات.

وتضمّ المجموعة الثالثة كلاً من المنشد الإماراتي عتيق الشحي، والفلسطيني همام رشيد والأردني إبراهيم الكيالي، والتونسي نافع عياد.

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