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الرئيسية | فن وثقافة | ممثلة مصرية تواجه اتهامات "بالتحريض على الفجور"

ممثلة مصرية تواجه اتهامات "بالتحريض على الفجور"

ممثلة مصرية تواجه اتهامات "بالتحريض على الفجور"
هسبريس - متابعة
الأحد 02 دجنبر 2018 - 14:35

تواجه الممثلة المصرية رانيا يوسف التي ارتدت فستاناً جريئاً خلال مهرجان القاهرة السينمائي اتهامات بالتحريض على "الفسق والفجور" بحسب تقارير.

وارتدت رانيا يوسف فستاناً أسود شفاف كشف عن ساقيها وجزء من مؤخرتها، مما أثار حفظيه الكثير من المصريين على الرغم من أن البعض قال إنه يحق لها ارتداء ما تشاء.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن "يوسف قد تسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات في حال إدانتها".

واعتذرت يوسف (44 عاما) وقالت إنها ما كانت لترتدي الفستان لو عرفت أنه سيثير كل هذا الجدل.

وتقدم المحاميان عمرو عبد السلام وسمير صبري ببلاغ ضد رانيا يوسف، ويشتهر كلاهما برفع دعاوى قضائية ضد المشاهير.

وقال صبري لوكالة فرانس برس إن ظهور يوسف بفستانها لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية مما ينعكس على سمعة المهرجان وسمعة المرأة المصرية على وجه الخصوص".

كما انتقدت نقابة الممثلين المصريين ظهور بعض ضيفات المهرجان، الأمر الذي "أساء لدور المهرجان والنقابة".

وقالت رانيا يوسف على وسائل التواصل الاجتماعي إنها ربما " تكون قد أخطأت باختيار الفستان المناسب لحضور المهرجان".

وأضافت "كانت أول مرة أرتدي فيها هذا الفستان ولم أكن أدرك بأنه سيثير الكثير من الغضب"، مؤكدة أنها ملتزمة بالقيم التي تربت عليها في المجتمع المصري.

وفي العام الماضي، قضت محكمة مصرية على المغنية شيماء أحمد بالسجن لمدة عامين ـ خففت لمدة عام لاحقاً ـ لظهورها في "كليب" موسيقي بملابسها الداخلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مغربي الأحد 02 دجنبر 2018 - 14:44
ههههه و ماذا تنتظرون من مهرجان دولي للسينما !!! الحياء ؟؟ اوا راه داكشي علاش سماوه مهرجان؛ لا حياء في الدين و لا دين في السينما، واش بغيتو اجيوكوم بالبرقع أولا الخمار وا الحماق هاذا ! ماتنظموش هاذ المهرجان الا بغيتو الحياء و الوقار فقط وجهة نظر
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33
2 - الزاكوري الأحد 02 دجنبر 2018 - 14:45
ان كان الاخوان خط أحمر فالحداثة خط أخضر .فلتلبس ما تشاء .
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-23
3 - حسون الأحد 02 دجنبر 2018 - 14:45
هاد الممثلة زاعمة بزاف .. ديما اللبس الاصق حتى المسلسلات .. ضحكاتني ملي قالت أنا راه متشبتة باصول بلادي اللي تربيت عليها ... حنا العرب ملي كانحصلوا كانكدبو تا على الدين.
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27
4 - hayat الأحد 02 دجنبر 2018 - 14:47
كتحلو فمكم في المغربيات لالياتكم. اوا ربيوا نفسكم اولا يا مصريين.
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27
5 - oumyasmine الأحد 02 دجنبر 2018 - 14:53
زعما الممثلات الأخريات محتشمات. لا حول ولا قوة الا بالله! المهرجانات ولاو عبارة عن استعراضات للعري والتفسخ. وكل ممثلة تتحاول تكون جريئة أكثر من منافساتها. الله يهدي الجميع.
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16
6 - فرحات الأحد 02 دجنبر 2018 - 14:57
اية اخلاق هاته واي خيالة ( سينما ) انه مهرجان للبهرجة و تقليد اعمى لا يليق بالمسلمين و لا لغيرهم
اللهم نسألك حسن الثواب الخاتمة
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17
7 - مغربي قح الأحد 02 دجنبر 2018 - 15:03
الناس فين وصلو فالبحث و التقدم و العمل على رفاهية الجميع و حنا حاضيين ......
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم
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