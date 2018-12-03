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كُتّاب وآراء
منتدى للكتاب يسدل ستار دورته الخامسة بخريبكة
أسدلت جمعية "أجيال المستقبل للتربية والتنمية" بخريبكة، مساء الأحد، ستار الدورة الخامسة للمنتدى الثقافي للكتاب المنظّم تحت شعار "أضواء على الهجرة والمهاجرين".
الدورة المنظمة بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجلس الجماعي لخريبكة، عرفت تنظيم ورشات في القراءة والرسم والتشكيل، ومعرض، وندوات، وأمسيات شعرية، ومسابقة مهرجان الإبداعات الأدبية، وتكريمات لفائدة فعاليات خريبكية.
وقال ياسين ملاس، رئيس جمعية "أجيال المستقبل للتربية والتنمية"، إن "المنتدى الذي مرّ في أربعة أيام يُعتبر من الأنشطة الثقافية الكبرى بالمدينة، نظرا لفقراته المتنوعة، بما فيها الأنشطة الفنية والثقافية والأدبية والعلمية وغيرها"، مشيرا إلى أن "الدورة الخامسة خُصصت لتسليط الضوء على الهجرة والمهاجرين".
وأضاف ملاس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المنتدى عرف تنظيم مسابقة في الزجل والقصة القصيرة والشعر، وعادت المراتب الأولى إلى كل من شفيق يونس في صنف الشعر، وحمزة الزردوحي في الزجل، وعبد الرزاق الفروزي في القصة القصيرة"، مشيرا إلى أن المنتدى تميّز بإعلان "خريبكة للهجرة".
وأورد ملاس أن "جمعية "الفنون الجميلة" عملت، بتنسيق مع جمعية "أجيال المستقبل"، على رسم 20 لوحة تشكيلية لمنتزه بني عمير، من أجل تقديم نصفها إلى دار الشباب الزلاقة، والنصف الثاني إلى المركب التربوي القدس بحي الفتح، من أجل المساهمة في تزيين فضاءين دأبا على احتضان الأنشطة الثقافية والفنية".