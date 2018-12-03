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الرئيسية | فن وثقافة | ساحة جامع الفنا تحتفي بـ" دينيرو" وتستقبل "المحصّنون" بالتصفيق

ساحة جامع الفنا تحتفي بـ" دينيرو" وتستقبل "المحصّنون" بالتصفيق

ساحة جامع الفنا تحتفي بـ" دينيرو" وتستقبل "المحصّنون" بالتصفيق
هسبريس - وائل بورشاشن (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 08:00

التقى مُرتادو ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش مع روبرت دي نيرو، الممثّل الأمريكي ذائع الصيت، الذي جاء بهدف تقديم فيلم "The untouchables" الذي مثّل فيه، وأصبح من كلاسيكيات السينما الأمريكية منذ عرضه في القاعات في سنة 1987.

ووقف مرتادو الساحة مشدوهين أمام فيلم "المحصّنون" واختار بعضهم افتراش الأرض، وتعدّدت الفئات التي تستمتع بالفيلم الذي يحكي قصة آل كابون، المجرم الأمريكي، في فترة منع بيع الكحول بالولايات المتحدة الأمريكية وامتهانه بيع المواد الكحولية بطرق غير قانونية، وهو ما دفع فريقا خاصا إلى محاولة إدانته، في وسط مليء بالمرتشين، والشبكات الإجرامية الإنتقامية.

وجاورت أعين الرجال والنساء، الناظرين للفيلم وهم مرتدون جلابيبهم، أعين الشباب والشابات، والأجانب، والأطفال، ورجال الأمن، الذين يتفاعلون مع لقطات العنف والدماء التي تطغى على هذا الفيلم بفعل موضوعه الذي يحكي قصصا تحدث في الشوارع الأمريكية، وتدور رحاها بين شبكات إجرامية وبين الشرطة.

وامتزجت في عرض "المحصّنون" أصوات الممثّلين وموسيقى الفيلم، بأصوات دقّ الطبول بالساحة، إلى أن انتهى الفيلم بتوالي أسماء معدّيه والمشاركين فيه، ليطغى من جديد حضور الساحة بصخبها الموسيقي، فتفرّقت الجموع التي شدّ انتباهها الفيلم، في حين اختار شباب مغاربة آخرون التصفيق.

وقد حضر الممثل الأمريكي روبرت دينيرو المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، من أجل تكريمه بتقديم النجمة الذهبية للمهرجان إليه من طرف مارتن سكورسيسي، المخرج الأمريكي الشهير.

وتعرف ساحة جامع الفنا بمراكش عرض أفلام سينمائية طيلة أيام المهرجان في شاشة ضخمة، وشهدت نقلا مباشرا لمراسيم افتتاح المهرجان، ومن المرتقب أن تنقل تفاصيل اختتام فعالياته أيضا.

وتنطلق عروض ساحة جامع الفنا مساء، وتكون موازية للعروض السينمائية التي تعرفها أماكن عرض أخرى بالمهرجان للأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، والأفلام الموجّهة إلى الجمهور الشاب، والأفلام السينمائية المغربية، والعروض الخاصة لأفلام إفريقية وعالمية، وأفلام توضع تحت قوائم أخرى.

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