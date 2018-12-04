المعزوز يلوذ بـ"بأي ذنب رحلت" في "مشارف"

هسبريس من الرباط

يستضيف برنامج "مشارف" الثقافي، مساء الأربعاء، الروائي محمد المعزوز، الفاعل السياسي والباحث في الفلسفة وعلم الجمال والأنتروبولوجيا السياسية، بمناسبة صدور روايته الجديدة "بأي ذنب رحلَتْ؟".

وبعد مرور عشر سنوات على فوز روايته الأولى "رفيف الفصول" بجائزة المغرب للكتاب، يطرح مقدم البرنامج ياسين عدنان أسئلة على ضيفه من قبيل: "ما معنى أن يتخذ فاعل سياسي ذو خلفية ثقافية ومعرفية محترمة الرواية ملاذا؟ هل يُسعف الأدب بما لا تستطيعه السياسة والمعرفة معًا؟ ثم كيف نفسّر ظاهرة لجوء السياسيين إلى الأدب، وهي الظاهرة التي تزايدت في المغرب مؤخرًا حتى أن بعض المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين اتجهوا إلى التعبير الأدبي، والروائي تحديدًا، واتخذوه متنفسًا وفضاء تعبير؟".

ويتساءل عدنان أيضا: "ألا يستخدم السياسي الأدب أحيانًا لتصفية حساباته السياسية؟ وإلا، فكيف يستفيد الكاتب من خلفيته السياسية في كتابة الرواية؟ أم أن هذه الخلفية بالنسبة له ليست سوى عبء يحاول التخفُّف منه ما استطاع أثناء الكتابة التي يحاول ممارستَها بروح المبدع الحُر داخله لا السياسي المقيّد باشتراطات الحزب ورهاناته السياسية؟".

وستبث حلقة برنامج "مشارف" مساء الأربعاء 5 دجنبر على الساعة العاشرة و40 دقيقة ليلا على شاشة "الأولى".