"رايت" تتغيب عن تكريمها في مهرجان مراكش

هسبريس - وائل بورشاشن

اعتذرت روبين رايت، الممثلة الأمريكية، عن الحضور إلى المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يوم تكريمها ومنحها النجمة الذهبية، بسبب "التزامات مهنية في آخر لحظة"، حسب منشور للمهرجان.

وقالت الممثلة التي شخصت دور زوجة فرانك أندروود، الذي شخص دوره كيفين سبايسي، في المسلسل الأمريكي "House of cards" أو "منزل الأوراق"، إن تكريمها في الدورة 17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش مس أحاسيسها جدا، وإنها كانت متشوقة لاكتشاف المدينة والجمهور المحب للسينما بالمغرب.

وشكرت روبين رايت الجميع بعد اعتذارها عن الحضور مساء اليوم الإثنين في ليلة تكريمها، بسبب التزامات مهنية عاجلة، وغير متوقعة، جعلت حضورها إلى المهرجان مستحيلا.

وكان تكريم الممثلة الأمريكية التكريم الثالث المرتقب ضمن سلسلة تكريمات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي كان أولها تكريم روبرت دينيرو، الممثل الأمريكي ذائع الصيت، وتلاها أمس الأحد تكريم أنييس فاردا، المخرجة الفرنسية المنتمية إلى الموجة الفرنسية الجديدة.

ومن المرتقب أن يتم تكريم الجيلالي فرحاتي، المخرج وكاتب السيناريو المغربي، بمنحه النجمة الذهبية، بعد مسيرة سينمائية تجاوزت ثلاثين سنة، وجعلته من مؤسسي السينما المغربية المعاصرة، حسب بلاغ للمهرجان بمناسبة التكريم.

وعرف المهرجان في أيامه الثلاثة الماضية تقديم بعض من أهم وجوه السينما العالمية دروسا وحوارات حول مسارهم الإبداعي واختياراتهم الجمالية ومضامين أفلامهم أو محركات أدوارهم، مثل مارتين سكورسيسي، المخرج الأمريكي، وثييري فريمو، المندوب العام لمهرجان كان ومدير معهد لوميير، وروبيرت دينيرو، الممثل الرمز في السينما الأمريكية، وغييرمو دليل تورو، المخرج الأمريكي الحائز على جائزتي أوسكار في صنف أحسن إخراج، وأحسن فيلم، عن فيلمه "The shape of water"، أو "شكل الماء".