24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:14
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قضاء مراكش يؤجل محاكمة متهمين في "لاكريم"
- توقيف 16 شخصا متورطين في الهجرة غير الشرعية
- وصف النهاري خنيفرة بـ"مرتع المعصية" يغضب مغاربة
- ريان ذو السبع سنوات يجني 22 مليون دولار خلال عام واحد
- المغرب يُفند اتهامات "رايتس ووتش" بشأن "تعذيب معتقلي الريف"
"العدل والإحسان" تُرجع تنامي هجرة الأطباء إلى "الريع والاحتقان" (5.00)
عملية نصب عقارية بـ300 مليار سنتيم تستنفر الوكيل العام للملك (5.00)
- الاتحاد الأوروبي يرفضُ تنظيم "مونديال 2030" بمشاركة المغرب - (108)
- نقابات تهدد بالخروج إلى الشارع لمواجهة "جمود" عرض العثماني - (63)
- جبهة محاربة التطرف: "إرهابيون" يمنعون الموسيقى والأعراس بزاكورة - (61)
- رئيس الحكومة يُقرر رفع سن مباريات التوظيف بالتعاقد إلى 55 سنة - (59)
- هل يقودُ المغاربة احتجاجات "السترات الصفراء" لإسقاط ماكرون؟ - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ساويرس يعتزم تحويل منزل "الفاجومي" إلى متحف
قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إنه اشترى منزل شاعر العامية الراحل أحمد فؤاد نجم بهدف تحويله إلى متحف يضم أعماله وتذكاراته.
وأضاف ساويرس في كلمة بالجامعة الأمريكية في القاهرة خلال حفل إعلان جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها الخامسة "اشترينا المنزل الذي عاش فيه (نجم) آخر مدة في حياته، وسنحوله إلى متحف باسمه، في المقطم".
وتوفي نجم الملقب بـ"الفاجومي" في الثالث من دجنبر 2013 عن 84 عاما بعد مشوار طويل وشاق تعرض خلاله للسجن أكثر من مرة بسبب أشعاره التي كانت دائما ما تنتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية .
وقال ساويرس "أي شخص لديه أي شيء يتعلق به أو بذكراه، أشعاره، كتاباته، صوره أو أي شيء آخر، أرجو أن يتقدم به لنا وسنضعه بالمتحف مع الإشارة إلى صاحب الإهداء".
تأسست جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية عام 2014 بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وتشكل لها مجلس أمناء مستقل.
وكرمت الجائزة في حفلها أمس اسم الكاتب صلاح عيسى، عضو مجلس الأمناء، الذي رحل في ديسمبر 2017 عن 78 عاما.