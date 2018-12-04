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الرئيسية | فن وثقافة | ساويرس يعتزم تحويل منزل "الفاجومي" إلى متحف

ساويرس يعتزم تحويل منزل "الفاجومي" إلى متحف

ساويرس يعتزم تحويل منزل "الفاجومي" إلى متحف
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:23

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إنه اشترى منزل شاعر العامية الراحل أحمد فؤاد نجم بهدف تحويله إلى متحف يضم أعماله وتذكاراته.

وأضاف ساويرس في كلمة بالجامعة الأمريكية في القاهرة خلال حفل إعلان جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها الخامسة "اشترينا المنزل الذي عاش فيه (نجم) آخر مدة في حياته، وسنحوله إلى متحف باسمه، في المقطم".

وتوفي نجم الملقب بـ"الفاجومي" في الثالث من دجنبر 2013 عن 84 عاما بعد مشوار طويل وشاق تعرض خلاله للسجن أكثر من مرة بسبب أشعاره التي كانت دائما ما تنتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية .

وقال ساويرس "أي شخص لديه أي شيء يتعلق به أو بذكراه، أشعاره، كتاباته، صوره أو أي شيء آخر، أرجو أن يتقدم به لنا وسنضعه بالمتحف مع الإشارة إلى صاحب الإهداء".

تأسست جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية عام 2014 بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وتشكل لها مجلس أمناء مستقل.

وكرمت الجائزة في حفلها أمس اسم الكاتب صلاح عيسى، عضو مجلس الأمناء، الذي رحل في ديسمبر 2017 عن 78 عاما.

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