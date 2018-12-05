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كُتّاب وآراء
ساحة جامع الفنا تستقبل نجوم السينما المصرية
تواصل ساحة جامعة الفنا بمراكش استقبال نجوم عالميين وعرب، من أجل تقديم أفلام عالمية إلى جمهور الساحة العريقة خلال أيام تنظيم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
واستقبلت منصة العرض في ساحة جامع الفنا نجوما مصريين؛ من قبيل ليلى علوي وباسم سمرة، الذين حيّوا الجمهور المرّاكشي.
وقد استقبلت الساحة في الأيام السابقة روبرت دينيرو، الممثّل الأمريكي، الذي تفاعل مع الجمهور مقدّما فيلما من عيون السينما العالمية، كان قد مثّل شخصيته الرئيسية.
كما جدّدت ساحة جامعة الفنا استقبال مارتن سكورسيسي، المخرج الأمريكي، الذي عبّر عن فرحته بعودة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ودعا الجمهور المراكشي إلى متابعة الفيلم الذي صوّره في نهاية تسعينيات القرن الماضي بالمغرب.
وتعرف الساحة المصنفة تراثا عالميا، خلال جميع أمسيات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، عرض أفلام سينمائية عبر شاشة ضخمة سبق أن شهدت نقلا مباشرا لمراسيم افتتاح المهرجان، ومن المرتقب أن تنقل تفاصيل اختتام فعالياته أيضا.