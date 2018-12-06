24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:15
|13:23
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "حوادث المدن" تسقط 22 قتيلا و1945 جريحا
- "ظلموني فبلادي" .. صلاة جماهيرية في ملعب الرجاء لرفع البلاء
- "غياب طبيب" يخرج سكانا إلى الاحتجاج بمرزوكة
- قصة لوكا مودريتش .. من لاجئ في كرواتيا إلى أفضل لاعب بالعالم
- "أوزون" تنظم حفلا ختاميا لحملة نظافة بسطات
الممثل الأمريكي فيغو مورتنسن ينتقد وضع السلطات في أيدي البلهَاء (5.00)
وزارة التربية الوطنية تترصد المتوفين لتفرج عن تعويضاتهم! (5.00)
- منظمة الأمم المتحدة تساوي بين المغرب والجزائر في محادثات جنيف - (76)
- الخوصصة تصل سكة الحديد .. ولخليع يعلن المكتب شركة مجهولة - (75)
- "ظلموني فبلادي" .. صلاة جماهيرية في ملعب الرجاء لرفع البلاء - (68)
- اسليمي: غياب بوتفليقة يعلن "الموت السياسي" للرئيس الجزائري - (68)
- اليوم الأول من مباحثات جنيف .. هدوء وآمال و"جمود الانفصال" - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكرم المخرج المغربي جيلالي فرحاتي
كرم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، مساء الأربعاء، المخرج المغربي جيلالي فرحاتي، بمنحه النجمة الذهبية للمهرجان، قدمها إليه صديقه الناقد المغربي حمادي كروم.
جيلالي فرحاتي، الذي يحمل معه تجربة سينمائية عمرها ثلاثون سنة، دمعت عيناه وتقنّع وجهه بيُمناه رهبة من هتاف الجماهير وتفاعلا مع تصفيقهم ووقوفهم احتراما له بعد دخوله مسرح قاعة الوزراء بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش.
وشكر فرحاتي، في الكلمة التي ألقاها بعد تسلمه النجمة الذهبية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الجمهور على الحبّ الذي تعامل معه به، وعلى "كل شيء"، كما شكر الملك محمدا السادس على دعمه غير المحدود للسينما المغربية، والأمير رشيد على حبه للسينما والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش "الذي له اعتبار".
ورأى فرحاتي في أمسية تكريمه "أمسية خاصة ملؤها الاعتراف والتقدير"، مضيفا أنه "من الجميل أن أكون جزءا من هذا الشيء الجميل الذي اسمه السينما"، ثم أجمل قائلا إن "الفن السابع سيبقى واحدا من أحسن الكذبات من أجل قول الحقيقة".
من جهته، قال حمادي كروم إن "هذه اللحظة التكريمية لحظةُ اعتراف بجيلالي فرحاتي الإنسان والمبدع الذي خلق للسينما المغربية عرائسها، وضفائرها، وخيولها، في المهرجان الذي ينظم بمدينة البهجة والفرح والسعادة".
وذكر كروم في كلمته التي احتفت بالمنجز السينمائي للمخرج المغربي، أنه "لا يمكن مشاهدة أفلام فرحاتي دون الإحساس بنفَسِها الشعري الذي يخلق المعاني، ويحرّض على التأمل، والتفكّر، والحب".
وأضاف كروم أن "جيلالي فرحاتي من سلالة الحكّائين الكبار، وأيقونة السينما الإفريقية التي ستخلد في الزمان؛ لأنها تنحت إيقاع أفلامها بدقات قلبها كما يظهر ذلك فيلمه الأخير (التمرد الأخير)"، وزاد أن فرحاتي يعكس "النبوغ المغربي"، داعيا الجمهور إلى تركه ليحلم، ويغفو، ويبدع.
وبتكريم المخرج المغربي جيلالي فرحاتي ينهي المهرجان الدولي للفيلم بمراكش مواعيده التكريمية الأربعة، التي كان أولها تكريم روبير دينيرو، الممثّل الأمريكي، وثانيها تكريم أنييس فاردا، المخرجة الفرنسية، وثالثها تكريم روبين رايت، الممثلة الأمريكية، التي تغيبت لمشاغل مهنية.