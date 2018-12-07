أغاني بالإسبانية الأكثر استماعا في يوتيوب بـ2018

هسبريس - إفي

كشف موقع (يوتيوب) اليوم أن ثمانية من أصل مقاطع الفيديو الموسيقية العشرة الأكثر استماعا على الموقع حول العالم في عام 2018 كانت باللغة الإسبانية.

واستحوذت اللغة الإسبانية على المركز الأول إذ احتلته أغنية "Te Boté Remix" للمغنيين البويرتوريكيين نيو جارسيا وداريل ونيكي جام وكاسبر ماخيكو وباد باني وأوزونا.

وقد حصد الفيديو الرسمي للأغنية، الذي نشر في 11 أبريل من هذا العام، على حوالي 1500 مليون مشاهدة، و 6.4 مليون "أعجبني"، وأكثر من 400.000 تعليق.

واحتلت أغنية "X EQUIS" المرتبة الثانية، لنيكي جام والكولومبي جي بالفين، بينما تأتي أغنية "Girls Like You" لفرقة "مارون 5" الأمريكية وهي باللغة الإنجليزية، في المرتبة الثالثة، تليها أغنية "Dura"، للبويرتوريكي دادي يانكي، ثم ريميكس "El Farsante"، لأوزونا وروميو سانتوس.

وفي المرتبة السادسة تأتي أغنية "Sin Pijama"، لبيكي جي وناتي ناتاشا، وأغنية "Dame Tu Cosita"، التي أعيد إطلاق الفيديو الخاص بها، برسوم متحركة لكائن فضائي، ثم "God's Plan" لدريك (الثانية باللغة الإنجليزية)، و"Me Niego" لريك، وفى المرتبة العاشرة أغنية "Vaina Loca" لأوزونا ومانويل توريزو.

وفرضت الموسيقى اللاتينية والإسبانية في عام 2018 سيطرتها على (يوتيوب)، ففي العام الماضي حصلت 6 أغنيات فقط من أصل 10 ، ناطقة باللغة الإسبانية، علي الفيديوهات الأكثر مشاهدة، مثل أغنية "Despacito"، للبويرتوريكي لويس فونسي، في مقابل 8 أغنيات من أصل عشر هذا العام. (إفي).