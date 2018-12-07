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كُتّاب وآراء
فيشبورن ينثر سحر "ماتريكس" على الجمهور في ساحة جامع الفنا
التقى جمهور ساحة جامع الفنا بمراكش مع لورنس فيشبورن، نجم السينما الأمريكية، في إطار فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته السابعة عشرة.
ورحّب الجمهور، الذي تجمّع أمام منصة عرض أفلام المهرجان بالساحة المراكشية التاريخية يوم الخميس، بالممثل الأمريكي عبر الهتاف والتصفيق، مرددا بصوت جماعي "Matrix" (المصفوفة)، في إشارة إلى دور فيشبورن الرئيسي في الفيلم الذي اشتهر به على المستوى العالمي.
وحضر فيشبورن بمدينة مراكش طيلة أيام المهرجان، وكان وفيا لسجّاده الأحمر الذي جدّد فيه لقاءه مع الجمهور المغربي، متفاعلا معه بالتلويح والابتسامة، ملتقطا بين جنباته صورا مع بعض من المعجبين به المغاربة.
وقد استقبلت ساحة جامع الفنا، أمس الأربعاء، تابسي بانو، الممثلة الهندية، التي تحضر في الدورة الحالية من المهرجان التي تعرف عضوية إلينا دوكروز، الممثلة الهندية المصنّفة من بين مائة امرأة الأكثر جمالا في العالم، في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، إلى جانب ممثلين ومخرجين من جنسيات أمريكية، وأمريكية جنوبية، وعربية، وأوروبية.
كما استقبلت الساحة ذاتها، في الأيام القليلة الماضية، قامات سينمائية سامقة، من قبيل: مارتن سكورسيسي، المخرج الأمريكي، الذي قدّم أحد الأفلام التي صوّرها في نهاية تسعينات القرن الماضي بالمغرب.
وحيّا جمهور الساحة المراكشية الشهيرة روبير دينيرو، الممثّل الأمريكي، الذي حضر يوم الأحد مقدّما أحد الأفلام التي مثّل فيها وأصبحت من عيون السينما العالمية، وهو فيلم "المحصّنون".
وتعرف ساحة جامع الفنا طيلة أيام المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تقديم عروض سينمائية ليلية موازية للأفلام المتنافسة وللأفلام المعروضة بقاعة سينما الكوليزي، وقاعة عرض متحف إيف سان لورون، وقاعتي السفراء والوزراء بقصر المؤتمرات.
وتهدف منصة العرض الضخمة، التابعة للمهرجان، إلى تقريب عيون السينما العالمية من مرتادي الساحة العمومية الشهيرة، وقد عرفت نقلا مباشرا لمراسيم حفل افتتاح الدورة الحالية من المهرجان، ومن المرتقب أن تشهد نقلا مباشرا لحفل الاختتام مساء يوم السبت المقبل.