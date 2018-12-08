لقاء في شفشاون يستحضر "نسائية" الفكر الرشدي

عبد الجواد الخنيفي من شفشاون

في إطار الحملة الدولية 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ( 25 نونبر – 10 دجنبر ) وتحت شعار : " الفكر التنويري مدخل أساسي لمناهضة العنف المبني على النوع " ، نظمت جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص فرع شفشاون مساء الجمعة، ندوة فكرية في موضوع : " النسائية في فكر ابن رشد " .

الندوة التي كانت من تأطير الأستاذين : حكيمة ناجي ومحمد الخشين، وبتنسيق من محمد عاطف الزربوح، عرفت حضور فعاليات المجتمع المدني إلى جانب الكاتبة العامة للجمعية المُنظمة حميدة جامع.

وانصبّت الندوة على فتح نقاش هادئ ورزين من خلال محورين أساسيين: " النسائية في الفكر الرشدي " و " المرأة والتنمية في فكر ابن رشد " ، حيث تم مقاربة مجموعة من الإشكالات من مثل : كيف قارب ابن رشد موضوع النسائية ؟ ، وما هي أشكال التمييز في حق المرأة التي دعا إلى القضاء عليها الفكر الرشدي كشرط أساسي لتحقيق النهضة والتقدم ؟ ، ثم كيف ربط ابن رشد بين تحرير المرأة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعوب ؟

وتميز هذا اللقاء الفكري بفتح نقاش هادئ ورزين ، حيث سلط الضوء على استمرار الفجوة في الحقوق بين النساء والرجال ومن استمرار لظاهرة العنف وما تكرسه من نظرية دونية تستخف بقدرات النساء وبكينونتهن ، مستحضرا الفكر التنويري للفيلسوف ابن رشد وأهم مرتكزاته ودلالاته ، هو الذي أدرك خطورة وضعية المرأة في مجتمعه ، وعمل على تشخيص الخلل ودعا إلى إصلاحه وإلى المساواة بين الرجل والمرأة ، مؤكدا في ذلك على قدرة النساء في تولي شؤون الحكم والاشتغال ، كما اعتبر أن النساء والرجال يشكلان جانبا واحدا في الغاية الإنسانية.