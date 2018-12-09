أوريد ينسب إجادته للعربية إلى "مدرسة القصر"

هسبريس من الرباط

قال الكاتب والمفكر المغربي حسن أوريد إن "هناك مقولة فرنسية "اسمك قدرك"، وكلمة أوريد تعني الحجل الصغير". جاء ذلك خلال مناقشة أوضاع اللغة العربية التي أصبحت تشبه الكبريت الأحمر.

وأضاف أوريد خلال لقائه مع الأديب والإعلامي المغربي ياسين عدنان في برنامج "بيت ياسين" المذاع على شاشة قناة الغد الإخبارية، أنه درس اللغة العربية من أصولها، وأن الفضل في ذلك يرجع إلى المدرسة المولوية، مشيرا إلى أن والده كان أستاذا للغة العربية مما عمق معرفته بها.

وأوضح أوريد أن اللغة العربية بالنسبة إلى المغاربة تمتزج بالبعد المقدس، مضيفا "إننا لا نحكم على المثقف كشخص مالك للحقيقة المطلقة".

وأشار إلى أنه أثار في أحد كتبه السؤال التالي: "ما هو التحدي الأكبر المحدق بإسرائيل حين فرضت وجودها في محيط معادٍ لها؟ فيما شيمون بريز في كتابه الذي تحدث عن سيرته الذاتية "للحفاظ على اللغة العبرية".

يذكر أن برنامج "بيت ياسين" برنامج حواري يستضيف فيه الإعلامي ياسين عدنان كتابا وفنانين وشعراء عربا. ويتميز هؤلاء الضيوف بحضور فعال على وسائل التواصل الاجتماعي، وبتواصلهم مع جمهورهم ومحبيهم، كما لهم شهرة واسعة في العالم العربي.