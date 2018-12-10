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كُتّاب وآراء
المغرب يشارك في البازار الدبلوماسي الخيري بكييف
شاركت سفارة المملكة المغربية في العاصمة الأوكرانية كييف ضمن البازار الدبلوماسي الخيري الذي نظمه "النادي الدولي للنساء في كييف".
وأفاد بلاغ للسفارة بأن الرواق المغربي في هذ التظاهرة الخيرية استقطب العديد من الزوار الأوكرانيين، الذين توافدوا عليه لاكتشاف ثقافة وعراقة وغنى المملكة من خلال منتجات الصناعة التقليدية، ومختلف الأطباق التي يزخر بها المطبخ المغربي، والتي لقيت إقبالا كبيرا من زوار البازار.
وبهذه المناسبة أكدت سفيرة المغرب بكييف، في تصريح صحافي، أهمية هذا الحدث الخيري للتعريف بالثقافة المغربية في أوكرانيا، وأشارت إلى أن التبرعات التي تم جمعها خلال هذا الحدث الخيري ستخصص لمساعدة منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين واللاجئين.
وأضاف البلاغ أن البازار الخيري، المنظم في طبعته الـ26 في كييف، عرف هذه السنة مشاركة 44 سفارة معتمدة في العاصمة الأوكرانية.