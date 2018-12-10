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الرئيسية | فن وثقافة | الممثل عبد اللطيف الخمولي يلوذ بالبيت الفني لإنقاذ أسرته من الضياع

الممثل عبد اللطيف الخمولي يلوذ بالبيت الفني لإنقاذ أسرته من الضياع

الممثل عبد اللطيف الخمولي يلوذ بالبيت الفني لإنقاذ أسرته من الضياع
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:00

يتجرُّع الممثل المسرحي المغربي المعروف عبد اللطيف الخمولي مرارةً من نوع خاص، منذ شهور، بعد أنْ وجَد نفسه على حافة التشرّد رفقة أفراد أسرته الصغيرة، إثْر صدور أمرٍ قضائي بإفراغه من المَسكن الذي يشغله منذ أزيد من ثلاثين سنة بمدينة الدار البيضاء.

عبد اللطيف الخمولي لم يَجدْ، بعد أن ضاقت به جميع السُّبل، غيرَ طرْق أبواب أصدقائه وزملائه الفنانين، من أجْل الوقوف إلى جانبه في محْنته، حيث وجَّه إليهم نداء يناشدهم فيه بدعمه معنويا، قبل قدوم اللجنة التي ستُشرف على إفراغ المنزل صباح غد الإثنين.

وقال الممثل المسرحي الذي بصَم على مسار متميز على الرّكح طيلة سنوات طويلة، في النداء الذي وجهه إلى أصدقائه وزملائه الفنانين: "أحتاج لتواجدكم بجانبي في عين المكان لدعمي ومساندتي حتى تجد الدولة ومالكُ المنزل حلّا لشتاتي وشتات أسرتي".

لمْ يكن عبد اللطيف الخمولي يتخيَّل أنّ السكينة التي كانَ يعيش في كنفها رفقة أفراد أسرته الصغيرة ستنقلبُ يوما رأسا على عقب، بعد أنْ رفَع ضدّه صهره (أخ زوجته) دعوى لإفراغ سَكن كان قد وعده بتفويته إليه، قبل أن يُفاجئه بالمطالبة بإفراغه.

يروي الخمولي في تصريح لهسبريس أنّه بعد عودته من فرنسا، التي هاجر إليها بحثا عن مستقبل أفضل بعد أن تخلّى عن وظيفته كأستاذ، استقرّ رفقة زوجته في سكن وظيفي لصهره الذي يشتغل في سلْك الشرطة، ووعد الصهر الخمولي بأن يسلّمه المسكن بعد تفويته إليه.

ويضيف الخمولي أنّ صهره طلبَ منه ذاتَ مرّة مبلغ عشرة ملايين سنتيم، فسلّمها له كـ"حلاوة"، ولاحقا طلب منه 18 مليون سنتيم إضافية، فأعطاها له، ثم جاء إشعار تفويت البيت، وينص على دفع مبلغ 66 مليون سنتيم، فاضطر الخمولي إلى أخذ قرض من البنك لتسديد قيمة تفويت البيت، لكنه اكتشف أنَّ صهْره قام بتسجيل البيت في اسمه هو.

"اعتقدْت أنّ صهري قام بتسجيل البيت في اسمه من أجل أنْ يسرّع عملية تفويته إليّ، لكنّني اكتشفت في النهاية أنّه نصَب عليّ، بعد أن أقام ضدّي دعوى قضائية بإفراغ البيت"، يقول الخمولي، مضيفا: "حَكمت له المحكمة ابتدائيا، وفي الاستئناف تعاطف معي القضاة وطلبوا منّي إحضار أيّ وثيقة تثبت أنني سلمته المبالغ المالية التي منحتها له، لكنني لا أتوفر على أي وثيقة، لأنني كنت أثق فيه باعتباره صهري أخ زوجتي".

بعد ذلك، يروي المتحدث، أجرى القضاة مواجهة بينه وبين صهره، انتهت باتفاق الطرفين على أنْ يمنح الصهر مبلغ 30 مليونا التي حصل عليها للخمولي، مقابل أنْ يتنازل عن المطالبة بتفويت البيت إليه، فكتب الخمولي تنازلا في الموضوع وضمّه إلى الملف، لكنّ صهره لم يضمّ التزامَ إرجاع 30 مليونا إلى الخمولي، على حدّ إفادته.

"لقد ظللتُ صابرا منذ شهر يونيو تاريخ صدور الحكم الابتدائي ضدي بالإفراغ، ولمْ يسبق لي أن نبست ولو بكلمة واحدة في حق صهري، احتراما للقرابة العائلة التي تجمع بيننا، وحرْصا على استمرار حبل صلة الرحم قائما بيننا"، يقول الخمولي.

وتابع الممثل المسرحي: "لا أريد أن يفهم أحد من النداء الذي وجهته إلى أصدقائي وزملائي الفنانين أنّني أسعى إلى نيْل دعم مادي من جهة ما؛ أبدا، لا أريد أن يتصدّق عليّ أحد بشيء، ما أريده فقط أن أنال دعما معنويا حتى أستردّ حقي، ويُعاد الاعتبار إلى كرامتي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - كاره العبودية الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:10
لا حول ولا قوة إلا بالله ما يحملك لحمك غير ضفرك ..ره مكينش لغيعقل عليك.
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22
2 - الناجي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:15
اطلب الله عزوجل ان يكون في عونك
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32
3 - عابر سبيل الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:23
ااتمنى صادقا من صهر الفنان الخامولي ان يرجع له مبلغ 30 مليون التي اخدها منه * ومريضنا معاندو باس * فاكيد 30 مليون لا تعني شيئا مقارنة بالقيمة الحقيقية للعقار الذي تم تفويته له مقابل 66 مليون وفناننا استفاذ من سكن مجاني لسنوات وتبقى صلة الرحم قائمة . وهذه مناسبة لتدكير اخوتي في الله بقوله تعالى *
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ *
ومن رفض الكتابة فاعلم ان نيته غير صادقة في ارجاع مبلغ الدين .
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6
4 - حسيمي من هولندا الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:25
مع كامل الأسف السيد الخمولي، هو تراكم لمجموعة من الأخطاء من قبلك و المومن لا يلدغ من الجحر مرتين. صلة القرابة لا يجب أن تكون على حساب أسرتك و .. لكل شيء حدود. إذا كان صهرك لم يراعي صلة القرابة و لم يحترم فيك أخته التي هي زوجتك فلعنة الله على كل خير يأتي منه.
أتمنى أن تتجاوز المحنة و أن يظهر الله الحق و لو بعد حين.
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3
5 - sadaam الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:28
غدي ادي لقسم اوصافي اوديك ساعة تسنى هير شهرا اوغادي تشوف شنوا غدي اوقع ليه هد راه بتجرييب
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0
6 - مفيد أبو الغار الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:32
لا حول ولا قوة إلا بالله ،قال النبي (ص ) : من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا ن فرج اله عليه كربة من كرب الآخرة . أقول للذين يحجون ويعتمرون كل عام إن الكعبة لا توجد فقط في مكة بل أيضا في قلوب الفقرا ء و المحتاجين ، فطوفوا عليهم وخففوا من معاناتهم جزاكم الله خيرا .
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2
7 - ماجد واويزغت الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:32
لا حول ولا قوة إلا بالله هذا يعني أنه لا توجد ثقة في هذا الزمان
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8 - bida الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:36
faut écouter la version de l'autre partie. car c'est incohérent comme .ya des policiers à casa qui n'ont pas de maison. et on voit ici plein d'escroquerie
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0
9 - لهذا السبب لا نحب الوطن الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:38
المغاربة لا يحبون وطنهم لأنهم لا يجدون أي سبب ليحبوه ...لا صحة لا تعليم لا نقل لا نزاهة في تولي المناصب ، فساد مستشرى في كل مكان ، ومافيا تسيطر على تجارة المحروقات والعقارات والبنوك والتأمين وتخسر مال الشعب على عطلها في الباهماس وجزر المدلديف ...المغاربة لا يحسون بأنهم ينتمون إلى هذا الوطن ولا يجدون أنفسهم فيه ...وهذا من بين الأسباب التي تجعل الشباب رافضة للتجنيد الإجباري ..يقولون : وعلاش غدي ندافعوا على هذا الوطن ؟ لأي سبب ؟
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-2
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