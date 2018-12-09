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الرئيسية | فن وثقافة | مجموعة "بينك فلويد" تلغي حفلات غناء في إسرائيل

مجموعة "بينك فلويد" تلغي حفلات غناء في إسرائيل

مجموعة "بينك فلويد" تلغي حفلات غناء في إسرائيل
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 09 دجنبر 2018 - 22:35

ألغت المجموعة البريطانية الشهيرة "بينك فلويد"، اليوم الأحد، ثلاث حفلات لها كان من المقرر أن تحتضنها إسرائيل في يناير المقبل، وذلك عقب الانتقادات التي وجهها روجر ووترز، أحد مؤسسي الفريق، ومطالبته بإلغاء هذه الحفلات، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام المحلية.

وكانت المجموعة قد أعلنت عن إلغاء حفلاتها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، والتي ظلت مغلقة طوال اليوم، وذلك عقب اتهام ووترز للموسيقيين بالمساهمة في تلميع ثقافة إسرائيل.

وكتب ووترز على حسابه الرسمي: "أشعر بالرعب عندما أرى أن لديكم خططا لتقديم عروض في تل أبيب وحيفا وبئر السبع، في الرابع والخامس والسادس من يناير المقبل، من فضلكم لا تفعلوا ذلك!".

وأضاف: "أداء الأغاني الخاصة بي أمام جمهور معزول في إسرائيل، والمساهمة في التلميع الثقافي لحكومة عنصرية والتمييز العنصري في هذا البلد، سيكون عملا خبيثا وعدم احترام غير مبرر".

ويعد ووترز عضوا في حركة "بي دي إس"، وهي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تدعم مثل هذه المبادرات حال استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الشاب عبد العزيز الأحد 09 دجنبر 2018 - 22:59
Je suis avec le groupe prefere
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18
2 - martin pres du kiss الأحد 09 دجنبر 2018 - 23:14
bravo...pour ceux qu'on appelle mécréants mais ils gardent en eux ce que l'islam nous à ordonné de faire..avoir une humanité est un respect pour le plus faible et l'aider par n'importe quel moyen voir une belle parole ou un sourire...alors que nous..... musulmans...on s'entretuent merci .encore..
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9
3 - الوسن الأحد 09 دجنبر 2018 - 23:15
هدا الرجل يستحق الاحترام والتقدير
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8
4 - Ahfir الأحد 09 دجنبر 2018 - 23:23
C'est mon groupe préféré depuis ma jeunesse. Roger Waters a sorti l'année passée un album dédié au peuple Palestinien. C'est Mahmoud Darouich qui a aidé Roger a sorti cet album. J'espère que David Gilmour l'autre legendaire du groupe suit les mêmes traces que R. Waters.
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5 - yes pink floyd الأحد 09 دجنبر 2018 - 23:30
دائما عملاق وستبقى عملاق ياpink Floyd
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