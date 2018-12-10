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كُتّاب وآراء
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الفنان الموسيقي المراكشي حميد الزاهر في ذمّة الله
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:50
توفي الفنان المراكشي حميد الزاهر، اليوم الاثنين، بعد معاناة مع المرض، وذلك بمنزل أسرته في مدينة مراكش.
وعانى الفنان المغربي الراحل من مضاعفات صحية خلال الأشهر الأخيرة؛ نقل على إثرها أكثر من مرة إلى إحدى المصحات بـ"المدينة الحمراء"، وأدخل العناية المركزة لأيام قبل أن يغادرها بعد استقرار وضعه الصحي.
وتوفي حميد الزاهر، صاحب أغان شعبية شهيرة مثل "للافاطمة" و"عندي ميعاد"، عن سن يناهز 81 سنة، ومن المرتقب أن يوارى جثمانه الثرى اليوم في إحدى مقابر المدينة التي شهدت تألقه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
1 - ملوك الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:58
شمعة أخرى من شموع بلادي يرحل عنا إلى دار البقاء تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون.
2 - واد امليل الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:58
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته. انا لله وانا اليه راجعون.
3 - تعزية الاثنين 10 دجنبر 2018 - 11:59
الفنان العظيم المغاربة حزينون لفراقك...رحمك الله تعالى و أسكنك فسيح جناته...
5 - fadoua الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:00
ﻻ اله اﻻ الله .انا لله وانا اليه راجعون .فنان قدير عشنا معاه احلى الاغاني
6 - مغربي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:01
انا لله وانا اليه راجعون
رحم الله الفقيد رحمة واسعة
اللهم اغفر له
رحم الله الفقيد رحمة واسعة
اللهم اغفر له
7 - مغربي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:02
تغمذه الله بالواسع الرحمته و أدخله الفسيح الجنان مع النبءين و الصدقين و الشهداء و الصالحين و الهم اسرته و ذويه الصبر و السلوان و حسن العزاء وان لله وان اليه راجعون.
8 - abdou rabat الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:02
إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
9 - هشام الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:02
إن لله وإن إليه راجعون. فنان ابن مدينتي استمتعنا بأغنيه في كل المناسبات.اللهم ارحمه واجعل مثواه الجنة وارزق اهله الصبر و السلوان.
10 - naima الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:03
اللهم اغفر له وارحمه واجعل متواه الجنة اللهم في كل دقيقة تمر عليه في قبره اسالك ان تفتح له بابا تهب منه نساءم الجنة لا يسد ابدا اللهم اغفر له ولجميع المسلمين يارب
11 - حماذي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:04
إن لله وإنا إليه راجعون ، الله يرحموا و يسكنوا فسيح الجنان
12 - Abdellatif الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:05
ان لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه
13 - Abdellatif الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:05
ان لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه
14 - سيدي موحى الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:05
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته .
15 - SEBHAOUI الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:06
رحمه االه واسكنه في الجنة امين يارب العالمين
16 - abdelhamid الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:09
نطلب من الله الرحمة والغفران للفقيد والصبر والسلوان لعائلته.
c'est un grand monsieur qui a donné beaucoup à la chanson marocaine qui respecte tous les familles marocaines
c'est un grand monsieur qui a donné beaucoup à la chanson marocaine qui respecte tous les familles marocaines
17 - casablanca الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:09
رحم الله الفقيد و أدخله فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
18 - عبد الله الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:10
الله اكبر،اللهم اغفر للفقيد حامد ما قدم و ما تاخر ،و اجعله عندك من من جبرت ،و هديت،و غفرت ،و رحمت برحمتك التي شملت السماوات و الأرضين ،و الرحمة التي كتبت على نفسك،اذ قلت تباركت و تعاليت،عن مثيل،و قولك الحق في كتابك العزيز:(…كتب ربكم على نفسه الرحمة…)امين يا رب العالمين،هذا ما وعد الرحمان و صدق المرسلون،صلوات الله عليهم،و عَلى خاتم الأنبياء ،سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم
19 - Hassan mechraa bel ksiri الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:11
Mes condoléances à tous les membres de la famille
20 - عادل الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:11
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى
الله ارحمو واوسع عليه
ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى
الله ارحمو واوسع عليه
22 - Peace الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:16
انا لله و ان اليه راجعون تغمذ الله الفنان حميد الزاهر بواسع رحمته و أدخله فسيح جناته و الهم ذويه و مدينة مراكش و الاسرة الفنية و محبيه الصبر و السلوان.
توفي و لكن اغانيه ستبقى خالدة تدخل المرح و البهجة في قلوب المغاربة.
توفي و لكن اغانيه ستبقى خالدة تدخل المرح و البهجة في قلوب المغاربة.
23 - بلعيد اصغير الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:19
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته. انا لله وانا اليه راجعون.
24 - إدريس الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:22
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك.
اللهم أكرم نزله و وسع مدخله.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم أكرم نزله و وسع مدخله.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
25 - جرادي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:29
الله اكبر .انا لله وانا اليه راجعون .تغمده الله برحمته الواسعة والهم ذويه الصبر والسلوان ،
لله ما اعطى ولله ما اخذ .
لله ما اعطى ولله ما اخذ .
26 - zemmouri الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:30
رحمة الله على الفنان الكبير حميد الزاهر هاهو راءد من رواد الاغنية الشعبية يفارق الحياة
27 - nabila الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:31
ان لله وإن اليه راجعون
رحمه الله وجعل مثواه الجنة.
رحمه الله وجعل مثواه الجنة.
28 - مصطفى الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:33
رحم الله الفقيد..انا لله وأنا إليه راجعون...تعازينا لاهله وأقاربه ومحبيه......
29 - Citoyenne الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:35
حميد الزاهر لن يمت.سيبقي حيا مع اغانيه التي. صارت من الخالدات. انه فعلا مدرسة . مدرسة نادرة .لازم يوم من الحداد اثر وفاته
30 - Marrakech الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:37
إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله واغسله بالماء و الثلج والبرد واجعل قبره روضة من رياض الجنة .
تعازينا الخالصة للأسرة
اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله واغسله بالماء و الثلج والبرد واجعل قبره روضة من رياض الجنة .
تعازينا الخالصة للأسرة
31 - حزن الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:38
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته. انا لله وانا اليه راجعون.
32 - تاكونيت الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:38
إن الله وإن إ ليه راجعون البقاء الله اللهم ارحم جميع أموات المسلمين جميعا
33 - ذكرى الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:40
إنا لله وإنا إليه راجعون عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه هل زرنا المقابر للنتعظ ونحس أننا سنموت حتى تلين قلوبنا ونتوب إلى ربنا من كل معصية عقدية وسلوكية تيقن أن الآخرة هي دار القرار فأعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه آمين.
34 - jamal الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:46
انا لله وانا اليه راجعون
رحم الله الفقيد رحمة واسعة
اللهم اغفر له والحمد لله
رحم الله الفقيد رحمة واسعة
اللهم اغفر له والحمد لله
35 - Benomust الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:48
إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
36 - الحسين الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:48
رحمه الله واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون والبقاء لله سبحانه وتعالى.
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