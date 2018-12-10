الفنان الموسيقي المراكشي حميد الزاهر في ذمّة الله

هسبريس من الرباط

توفي الفنان المراكشي حميد الزاهر، اليوم الاثنين، بعد معاناة مع المرض، وذلك بمنزل أسرته في مدينة مراكش.

وعانى الفنان المغربي الراحل من مضاعفات صحية خلال الأشهر الأخيرة؛ نقل على إثرها أكثر من مرة إلى إحدى المصحات بـ"المدينة الحمراء"، وأدخل العناية المركزة لأيام قبل أن يغادرها بعد استقرار وضعه الصحي.

وتوفي حميد الزاهر، صاحب أغان شعبية شهيرة مثل "للافاطمة" و"عندي ميعاد"، عن سن يناهز 81 سنة، ومن المرتقب أن يوارى جثمانه الثرى اليوم في إحدى مقابر المدينة التي شهدت تألقه.