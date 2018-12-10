الجسمي يشارك في حفل "أعياد الميلاد" بالفاتيكان

هسبريس من الرباط

يشارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، كأول فنان عربي، في حفل "أعياد الميلاد" الخيري السنوي Concerto di Natale في نسخته السادسة والعشرين "الفاتيكان"، مساء السبت المقبل بقاعة Paul VI Audience Hall، رفقة مجموعة من نجوم الغناء العالميين؛ وذلك "ترسيخاً لقيم التسامح والاعتدال والإنسانية، واستمرار عملية خلق قنوات للتواصل مع الشعوب كافة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة في سياستها الاجتماعية، من أجل حياة كريمة للإنسانية فيها كل معاني الاحترام والمساواة".

وأكّد حسين الجسمي اهتمامه بالأعمال الخيرية والإنسانية والمساهمة في زرع المحبة والسلام بين الشعوب، وقال: "تسعدني المساهمة دائماً في الأعمال الخيرية من أجل زرع وتوفير بيئة هدفها الحياة الكريمة والاحترام والمساواة والسلام بين الأديان والشعوب، وهي القيم التي تربينا عليها نحن أبناء الشيخ زايدبن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في دولة الإمارات العربية المتحدة، الحاضنة لقيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخرين، حتى أصبحنا نلقب بين الشعوب بأبناء زايد الخير"

واستشهد الجسمي بمقولة للراحل الشيخ الزايد، مفادها أن "التسامح واجب، وديننا دين رحمة وتسامح وتفاهم وتقارب بين البشر"، مؤكداً أن "قيادة دولة الإمارات كان لها الأثر الواضح بين الأديان والشعوب لتعزيز التسامح، حتى أصبحت عاصمة عالمية تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب، لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب كافة، وهي أول دولة تنشئ وزارة باسم وزارة التسامح".

وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة فإن "مداخيل الحفل السنوي Concerto di Natale في الفاتيكان ستخصص هذا العام للاجئين في مدينة أربيل بالعراق وأوغندا بهدف تحسين معيشتهم، مع التركيز على الأطفال والشباب عبر توفير التعليم والتدريب المهني والأنشطة العملية التي تساهم في تعزيز الدخل، والتي تعد من العوامل الرئيسية المحددة لمستقبل الأطفال اللاجئين ومستويات معيشتهم، وذلك من خلال المؤسسة الخيريةScholas Occurrentes التي أسسها "البابا فرنسيس" و The Missioni Don Bosco التي تساهم في عمليات إنسانية خيرية متعددة في العالم".

يشار إلى أن مشاركة حسين الجسمي في الحفل تأتي رفقة فرقة "الأوركسترا الكبرى"، تحت إدارة المايسترو العالمي "ريناتوسيريو". وسيتم تسجيل الحفل وعرضه ليلة "الكريسماس" من خلال القناة الإيطالية الخامسةCanale5 ، وعبر قنوات Mediaset في جميع أنحاء العالم.