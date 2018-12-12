الزوهرة: عشت مع "شخصيات عاجل" داخل البيت

سناء بن حمو من تطوان*

قالت الممثلة المغربية نجوم الزوهرة إنها، كزوجة، لطالما عايشت الشخصيات المختلفة التي كان يؤدي أدوارها زوجها، الفنان عبد الإله عاجل، على خشبات المسارح.

وأكدت الفنانة المغربية، في لقاء الثنائيات المنعقد في إطار فعاليات الدورة الـ 20 من المهرجان الوطني للمسرح ، أن شخصيات الفنان عاجل تنطلق من المنزل، مبرزة أن هذه الشخصيات لطالما سكنت وجدان زوجها الفنان وغيرت ضحكته ومشيته وأثرت في شخصيته وتعامله مع أهل بيته.

وأوضحت أنها على عكس زوجها، الذي تغيب عن حضور اللقاء لأسباب صحية، نجحت دائما في العزل بين شخصيتها كفنانة وأدوارها والتزاماتها كامرأة وزوجة وأم مغربية، مضيفة أنها كانت تهجر شخصياتها المسرحية على خشبات المسارح وتدخل بيتها زوجة تحاول توفير الهدوء والراحة لزوجها والسهر على تربية وتعليم أبنائها.

وأبرزت نجوم أنه بالرغم من أن زوجها كان أبا وزوجا يمتاز بالطيبة والحنان والكرم والكياسة، غير أنه كان صارما في عمله وجادا ومتفانيا، كان رجل مسرح فقط لا يميز بين أعضاء فرقته المسرحية وبين زوجته وابنه أثناء العمل، كان ينصهر كليا في الدور ويسعى بجد لإنجاح كل عمل يؤديه أو يخرجه.

وعلى الصعيد الفني، أكدت السيدة الزوهرة أنها وزوجها عاشا في جدال دائم حول جل الأعمال الفنية التي قاما بتأديتها أو اشتغلا عليها، مسجلة أن هذا الجدال نابع من حبهما لعملهما وما تشبث كل منهما برأيه إلا للخروج بعمل يرضيهما بوصفهما ممثلة ومخرجا يرغبان في تقديم أعمال تستجيب لتطلعات جمهورهما.

واعتبرت نفسها "محظوظة جدا" كونها التقت الفنان عبد الإله عاجل وارتبطت حياتها بحياته في البيت والعمل، على شاشة التلفاز وخشبات المسارح، مشيرة إلى التاريخ الفني الحافل الذي عاشته مع زوجها في العمل، سواء في بدايته معا مسرح الهواة أوائل الثمانينات أو مسرح الحي الذي قدم عروضا استثنائية خلال فترة التسعينات، أو حتى خلال مسارها الاحترافي مع مسرح الكاف.