"عمّي إدريس" .. هرم تمثيلي تأبى الطفولة مفارقة روحه الساخرة

هسبريس – عبد الواحد استيتو

بسببٍ ألم في إحدى قدميْه يمشى "عمّي إدريس" وهو يعرجُ خفيفاً، في دروب حيّ "درادب" بمدينة طنجة حيث يقيم، وحيث لا تتوقف التحايا تتوالى عليه وهو يجيب بأحسن منها، أو يردّها.

لا تفارق الابتسامة وجه الممثل والفنان القدير إدريس كريمي، على الرغم من ما تركته نوائب الدهر وصعاب المهنة على وجهه من أخاديد يحكي كلّ واحد منها قصةً تكفي لملء عشرات الصفحات.

يصعب جدّا أن تجالس الرجل دون أن تكون النتيجة آلاما في البطن من كثرة الضحك. السخرية السوداء هي ديدنُ عمّي إدريس، فهو يتقن إلى حدّ بعيد تحويل المأساة إلى ملهاة، والحزن إلى ضحكة.

يضحك "عمي إدريس"، فتنفرج أسارير وجههِ دقيقِ الملامح، ويشيع حوله جوّا من البهجة في أحلك اللحظات، بينما عيناه ما زالتا تحملان طفلاً لا يأبه لمرور السنين وتعاقبها.

السنون سمحت للبياض بأن يعزو معظم شعره، دون أن تتمكّن من قلبه الغضّ الذي يحتفظ بالطفل إدريس كاملاً غير منقوص.

سريع البديهة، حاضر الذهن، وناقد لاذعٌ لا يجامل. على الرغم من قصر قامته، فإنه يعوّض ذلك بأدواره الكبيرة التي تشهد له بها تجربته التي لن ينساها جيل السبعينيات والثمانينيات، والذي يحفظ عن ظهر قلب أغنية "عمي إدريس.. صديق أنيس".

موهبة الرجل لا يختلف حولها اثنان، يشهدُ عليها واحد من أدواره الأخيرة في مسلسل "وعدي-2"، حيث لعب دور رجل مشلول أبكم، وهو دور يقر "عمي إدريس" بأنه من أصعب الأدوار التي لعبها.

فكيف يمكن لممثّل أيا كانت مهارته أن ينقل إليك مشاعره، آلامه، غضبه، فرحه، وهو لا ينطق كلمة ولا يكاد يحرّك شفة؟

أنفة "عمي إدريس" وعزة نفسه حرمته أعمالا عديدة، وهو الشيء الذي يفتخر عمّنا بأنه لم يندم عليه؛ فالانتقائية كانت ولا تزال ديدنه، لا يزحزحه عنها قلّة عروضٍ ولا ابتعادَ منتجين.

يحبّ "عمي إدريس" الفنّ لذاته، على رأي أوسكار وايلد الذي يقول بــ"الفنّ من أجل الفنّ"، وهو ما يجعله يعاني غير ما مرة لأنه يترك الأمور المادية جانبا إلى حين اقتناعه بالعمل.

قدّم الممثل إدريس كريمي الكثير للسينما المغربية ولا يزال يقدّم ويشتغل، على الرغم من عامل السنّ، دون أن تفارق الابتسامة شفتيه..

ابتسامةُ تستحق أن تصبح أعرضَ وأعرضَ من خلال تكريم يضعه في مكانه الذي يستحقه كهرمٍ من أهرام التمثيل في المغرب.