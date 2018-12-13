24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4908:2113:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟ عدد المشاركين : 32828
أرشيف الاستطلاعات

  1. المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تحكم ضدّ مبارك (5.00)

  2. صرخة شاب من القنيطرة (5.00)

  3. احتجاج صناع الأسنان (5.00)

  4. بوعشرين: متابعة حامي الدين تعكس تناقض فصول القانون الجنائي (5.00)

  5. ريال مدريد يتفاوض على ضم المغربي إبراهيم دياز (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | "عمّي إدريس" .. هرم تمثيلي تأبى الطفولة مفارقة روحه الساخرة

"عمّي إدريس" .. هرم تمثيلي تأبى الطفولة مفارقة روحه الساخرة

"عمّي إدريس" .. هرم تمثيلي تأبى الطفولة مفارقة روحه الساخرة
هسبريس – عبد الواحد استيتو
الخميس 13 دجنبر 2018 - 11:20

بسببٍ ألم في إحدى قدميْه يمشى "عمّي إدريس" وهو يعرجُ خفيفاً، في دروب حيّ "درادب" بمدينة طنجة حيث يقيم، وحيث لا تتوقف التحايا تتوالى عليه وهو يجيب بأحسن منها، أو يردّها.

لا تفارق الابتسامة وجه الممثل والفنان القدير إدريس كريمي، على الرغم من ما تركته نوائب الدهر وصعاب المهنة على وجهه من أخاديد يحكي كلّ واحد منها قصةً تكفي لملء عشرات الصفحات.

يصعب جدّا أن تجالس الرجل دون أن تكون النتيجة آلاما في البطن من كثرة الضحك. السخرية السوداء هي ديدنُ عمّي إدريس، فهو يتقن إلى حدّ بعيد تحويل المأساة إلى ملهاة، والحزن إلى ضحكة.

يضحك "عمي إدريس"، فتنفرج أسارير وجههِ دقيقِ الملامح، ويشيع حوله جوّا من البهجة في أحلك اللحظات، بينما عيناه ما زالتا تحملان طفلاً لا يأبه لمرور السنين وتعاقبها.

السنون سمحت للبياض بأن يعزو معظم شعره، دون أن تتمكّن من قلبه الغضّ الذي يحتفظ بالطفل إدريس كاملاً غير منقوص.

سريع البديهة، حاضر الذهن، وناقد لاذعٌ لا يجامل. على الرغم من قصر قامته، فإنه يعوّض ذلك بأدواره الكبيرة التي تشهد له بها تجربته التي لن ينساها جيل السبعينيات والثمانينيات، والذي يحفظ عن ظهر قلب أغنية "عمي إدريس.. صديق أنيس".

موهبة الرجل لا يختلف حولها اثنان، يشهدُ عليها واحد من أدواره الأخيرة في مسلسل "وعدي-2"، حيث لعب دور رجل مشلول أبكم، وهو دور يقر "عمي إدريس" بأنه من أصعب الأدوار التي لعبها.

فكيف يمكن لممثّل أيا كانت مهارته أن ينقل إليك مشاعره، آلامه، غضبه، فرحه، وهو لا ينطق كلمة ولا يكاد يحرّك شفة؟

أنفة "عمي إدريس" وعزة نفسه حرمته أعمالا عديدة، وهو الشيء الذي يفتخر عمّنا بأنه لم يندم عليه؛ فالانتقائية كانت ولا تزال ديدنه، لا يزحزحه عنها قلّة عروضٍ ولا ابتعادَ منتجين.

يحبّ "عمي إدريس" الفنّ لذاته، على رأي أوسكار وايلد الذي يقول بــ"الفنّ من أجل الفنّ"، وهو ما يجعله يعاني غير ما مرة لأنه يترك الأمور المادية جانبا إلى حين اقتناعه بالعمل.

قدّم الممثل إدريس كريمي الكثير للسينما المغربية ولا يزال يقدّم ويشتغل، على الرغم من عامل السنّ، دون أن تفارق الابتسامة شفتيه..

ابتسامةُ تستحق أن تصبح أعرضَ وأعرضَ من خلال تكريم يضعه في مكانه الذي يستحقه كهرمٍ من أهرام التمثيل في المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Lazaret الخميس 13 دجنبر 2018 - 11:27
عمي دريس صديق انيس ............
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
2 - مفيد أبو الغار الخميس 13 دجنبر 2018 - 11:29
عمي إدريس -صديق أنيس - يحب الأطفال -طلائع الأجيال .أنا في اليوم في عقدي الخامس ، وما زلت أحفظ هذه اللازمة منذ عهد الطفولة - لا يصح إلا الصحيح .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
3 - صاحب ضمير الخميس 13 دجنبر 2018 - 11:31
شخصية خالدة تستحق فعلا التفاتة من طرف وزارة الثقافة والف تكريم لما قدمه من جليل الاعمال لفائدة فلذات اكبادنا في وقت لم يكن هناك الانترنيت ولا المحطات الفضائية بل الكل كان تسقي الموعضة والاخلاق من تراثنا الاسلامي الحنيف . فكل تقدير لعمي ادريس ودعائنا له بموفور الصحة والعافية وطول العمر.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
4 - مواطن حر. الخميس 13 دجنبر 2018 - 11:33
تحية لعمي دريس البطل الشجاع الانسان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
5 - عكاشة أبو حفصـــــــــــة . الخميس 13 دجنبر 2018 - 11:33
كنت أتابع باهتمام بالغ برنامج * عمي إدريس صديق أنيس * الذي تعلمنا منه أشياء كثيرة ومتنوعة و نحن تلاميذ . كنت أتمنى أن يتم إعادة هذا البرنامج ليتمتع به الصغار ، لكن مع الأسف الشديد طوي طيا وجعل في الأرشيف مع برامج أخرى هادفة .
شكرا على الإحاطة والسلام عليكم .













عكاشة أبو حفصـــــــــــة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
6 - المصطفاوي الخميس 13 دجنبر 2018 - 11:38
حينما يخلص المرء في عمله، ويعمل جاهدا من أجل الاتقان لابد أن يكون النجاح حليفه، وحب الناس له قرينه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
7 - ht.brahim الخميس 13 دجنبر 2018 - 11:49
عمي ادريس، صديق أنيس. عمي ادريس صديق أنيس. يحب الأطفال ..... شكرا سيدي لما قدمت لنا من متعة تربوية أيام كنا أطفال سنوات التمانينات. شكرا من مع فائق التقدير و الإحترام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
8 - سكوري الخميس 13 دجنبر 2018 - 11:57
فنان حقيقي ويستاهل أكثر
الله يفرحوا كيما فرحنا في الطفولة ديالنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - Hicha germany الخميس 13 دجنبر 2018 - 11:58
ah ya 3ami driss j ai 45 ansje me souviens tres bien de votre dilsila voud nous avez bien eduque dans les anned 80.
o7ibok bezaf.
en automatisme en Allmagne un Ingenieur Docteur
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
10 - Moroccan-UK الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:03
He is one of the top artists in Morocco,he is genuine, and he is unaware of the camera.
He deserves the best,his wide smile makes your day.
Best wishes.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - فاطمة الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:08
عمي ادريس صديق أنيس......... أجمل أيام الطفولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
12 - Hicham الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:10
امثال عمي دريس هم الذين يستحقون الاوسمة والتكريم على مسيرتهم الفنية المحترمة و الهادفة , وليس امثال مومو و باطما و هلم جرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
13 - من ورزازات الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:32
الحمد لله انها اتيحت لي هذه الفرصة و انا في عقدي الرابع ان أوجه شكري و امتناني لعمي ادريس الذي استفذنا منه الكثير و نحن صغار. أتمنى ان يقرأ تعليقي هذا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - هشام الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:34
شكراً على على ماقدمته لنا يكفيك ويغنيك هذه التعليقات الجميلة فانت هرم تربوي و انساني فانت عمي وابي واستاذي فاسمح لي بتقبيل يدك واطال الله عمرك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - ام اية الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:39
عمي ادريس كان قدوة في عيون الصغار ببرنامجه الجميل الذي كبرنا معه والذي ضل راسخا في قلوبنا ياليت تعود مثل تلك البرامج التي تغذي العقول بكل مايفيد بدل المسلسﻻت التافهة التي تمﻻ تلفزتنا الفقيرة الله يطول عمرك يا عمي ادريس لقد كنت نعم المربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - محمد الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:47
عمي ادريس صديق انيس يحب الاطفال
بعد العقد الخامس لازلنا نحفظ اغنية الجنيريك ونتذكر كانه الامس عمي ادريس اطال الله في عمره وحفظه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.