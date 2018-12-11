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الرئيسية | فن وثقافة | الملك: الأغاني الشعبية للفنان حميد الزاهر راقية

الملك: الأغاني الشعبية للفنان حميد الزاهر راقية

الملك: الأغاني الشعبية للفنان حميد الزاهر راقية
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 17:40

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنان المرحوم حميد بن الطاهر (الزاهير).

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لأفراد أسرة الفنان الراحل، ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، ولجميع أصدقاء الفقيد ومحبيه، ولأسرة الفن والطرب الوطنية، عن أحر التعازي وصادق المواساة في "رحيل أحد الرواد الكبار للأغنية الشعبية المغربية، ساهم على مدى عقود، بعطائه الفني المتميز، في إثراء الخزانة الفنية الوطنية بأغاني شعبية راقية ومقطوعات موسيقية خالدة، سيظل يتغنى بها جمهور واسع من عشاق الفن الشعبي الأصيل، بالمغرب وخارجه".

وتضرع الملك إلى الله تعالى أن يجزي الفقيد خير الجزاء على ما قدم بين يدي ربه من أعمال مبرورة، ويشمله بمغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يعوضهم عن فراقه صبرا جميلا وثوابا صادقا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Bouta.... الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 17:51
رحمة الله عليه وأدخله فسيح جناته....أغانيه لن تنسى.. عزيز في قلوب كل المغاربه...الصبر والسلوان لجميع أفراد العائلة...إن لله وإن إليه لراجعون..بوتا....لين؟
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17
2 - المهدي - فرنسا الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 17:54
رحم الله فناننا القدير حميد الزاهر ، فعلاً كان فنه راقياً وأكثر من فن علاجاً للنفس والروح يشيع البهجة والسرور ويذهب الهم والغم .. انه نجم في سماء الفن المغربي يختفي اليوم .. شخصيا المرحوم حميد الزاهر ارتبط بجزء من طفولتي وشبابي وبغيابه أقتلع هذا الجزء من الماضي الجميل .. رحم الله حميد الزاهر وأسكنه فسيح جنانه وعزاؤنا لاسرته الصغيرة ولكل عشاقه ومحبيه وانا لله وانا اليه راجعون ...
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12
3 - yaaaaaaaaadris الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 17:56
دوام الحال من المحال ، رحم الله الفقيد ، و جعل مثواه الجنة .
كم صال و جال فوق المنصات و أطرب سكان المغرب العربي بأغاني جميلة ،
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4 - serghii الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 17:57
نعم اغانيه خالدة رحم الله حميد الزاهر السرغيني
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7
5 - المغرب المغرب الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 18:09
وتضرع الملك إلى الله تعالى أن يجزي الفقيد خير الجزاء على ما قدم بين يدي ربه من أعمال مبرورة،  اللهم آمين
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9
6 - abdellatif الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 18:31
On aime beaucoup les bons gestes de Sa Majesté le Roi Mohammed 6
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-3
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