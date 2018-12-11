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كُتّاب وآراء
الملك: الأغاني الشعبية للفنان حميد الزاهر راقية
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنان المرحوم حميد بن الطاهر (الزاهير).
وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لأفراد أسرة الفنان الراحل، ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، ولجميع أصدقاء الفقيد ومحبيه، ولأسرة الفن والطرب الوطنية، عن أحر التعازي وصادق المواساة في "رحيل أحد الرواد الكبار للأغنية الشعبية المغربية، ساهم على مدى عقود، بعطائه الفني المتميز، في إثراء الخزانة الفنية الوطنية بأغاني شعبية راقية ومقطوعات موسيقية خالدة، سيظل يتغنى بها جمهور واسع من عشاق الفن الشعبي الأصيل، بالمغرب وخارجه".
وتضرع الملك إلى الله تعالى أن يجزي الفقيد خير الجزاء على ما قدم بين يدي ربه من أعمال مبرورة، ويشمله بمغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يعوضهم عن فراقه صبرا جميلا وثوابا صادقا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
كم صال و جال فوق المنصات و أطرب سكان المغرب العربي بأغاني جميلة ،