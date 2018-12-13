24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4908:2113:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تحكم ضدّ مبارك (5.00)

  2. صرخة شاب من القنيطرة (5.00)

  3. احتجاج صناع الأسنان (5.00)

  4. بوعشرين: متابعة حامي الدين تعكس تناقض فصول القانون الجنائي (5.00)

  5. ريال مدريد يتفاوض على ضم المغربي إبراهيم دياز (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | البراوي والعلوي: محبة الفن سبب نجاح أسرتنا

البراوي والعلوي: محبة الفن سبب نجاح أسرتنا

البراوي والعلوي: محبة الفن سبب نجاح أسرتنا
سناء بن حمو من تطوان*
الخميس 13 دجنبر 2018 - 11:22

قال الممثل والمخرج المغربي نوفل البراوي وزوجته الفنانة ثريا العلوي إن تقارب وجهات النظر بينهما وحبهما للمهنة نفسها أسهما بشكل كبير في نجاح تجربتيهما الأسرية والمهنية.

وأوضح الفنان المغربي، في لقاء الثنائيات المنعقد في إطار فعاليات الدورة الـ 20 من المهرجان الوطني للمسرح بتطوان، أن "العلاقة الزوجية لا بد أن تقوم على الحب والاحترام اللذين من الواجب أن يتسما بمشاعر الوفاء والتآلف حتى تستمر وتثمر".

من جانبها، قالت الفنانة ثريا العلوي: "تجربتي مع زوجي المخرج نوفل البراوي أثمرت شيئا جميلا سواء في الفن أو في الحياة"، مضيفة: "الصداقة بين الزوجين والاحترام المتبادل بينهما وإيجاد شخص بجانب الآخر ينتزعه من حزنه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، يظل أنبل وأجمل وأهم شيء لنجاح أي علاقة زوجية".

وعلى الصعيد المهني، أكدت الفنانة أنها تتعامل مع زوجها نوفل على أساس أنه مخرج يظل سيد القرار في العمل، وقالت: "صحيح أننا نتناقش ونتجادل، لكن في حدود الاحترام الذي تفرضه الزمالة والعلاقة المهنية بين أي ممثلة ومخرج، وأنا أمتثل لتوجيهاته وقراراته في نهاية الأمر بحكم أنه المسؤول الأول عن الاختيارات الاستيتيقية في العمل".

وأعربت ثريا عن شكرها وامتنانها لزوجها لأنه هو من زرع حب الفن ومهنة التمثيل في وجدانها، مضيفة: "أنا كنت فتاة عادية قادها الحب نحو الفن".

*و.م.ع

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.