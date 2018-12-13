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كُتّاب وآراء
البراوي والعلوي: محبة الفن سبب نجاح أسرتنا
قال الممثل والمخرج المغربي نوفل البراوي وزوجته الفنانة ثريا العلوي إن تقارب وجهات النظر بينهما وحبهما للمهنة نفسها أسهما بشكل كبير في نجاح تجربتيهما الأسرية والمهنية.
وأوضح الفنان المغربي، في لقاء الثنائيات المنعقد في إطار فعاليات الدورة الـ 20 من المهرجان الوطني للمسرح بتطوان، أن "العلاقة الزوجية لا بد أن تقوم على الحب والاحترام اللذين من الواجب أن يتسما بمشاعر الوفاء والتآلف حتى تستمر وتثمر".
من جانبها، قالت الفنانة ثريا العلوي: "تجربتي مع زوجي المخرج نوفل البراوي أثمرت شيئا جميلا سواء في الفن أو في الحياة"، مضيفة: "الصداقة بين الزوجين والاحترام المتبادل بينهما وإيجاد شخص بجانب الآخر ينتزعه من حزنه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، يظل أنبل وأجمل وأهم شيء لنجاح أي علاقة زوجية".
وعلى الصعيد المهني، أكدت الفنانة أنها تتعامل مع زوجها نوفل على أساس أنه مخرج يظل سيد القرار في العمل، وقالت: "صحيح أننا نتناقش ونتجادل، لكن في حدود الاحترام الذي تفرضه الزمالة والعلاقة المهنية بين أي ممثلة ومخرج، وأنا أمتثل لتوجيهاته وقراراته في نهاية الأمر بحكم أنه المسؤول الأول عن الاختيارات الاستيتيقية في العمل".
وأعربت ثريا عن شكرها وامتنانها لزوجها لأنه هو من زرع حب الفن ومهنة التمثيل في وجدانها، مضيفة: "أنا كنت فتاة عادية قادها الحب نحو الفن".