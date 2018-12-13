سكورسيزي يقترح رعاية الخزانة السينمائية المغربية

هسبريس - و.م.ع

أعلنت الخزانة السينمائية المغربية أن المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي اقترح أن يكون راعيا رسميا للمؤسسة.

وأفاد بلاغ للخزانة السينمائية أن هذا الاقتراح جاء خلال اللقاء الذي جمع مديرتها، المخرجة نرجس النجار بالمخرج الأمريكي، على هامش الدورة الـ 17 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وذكر المصدر أن سكورسيزي، مؤسس "مؤسسة الفيلم" (ذي فيلم فاوندايشن) الناشطة في مجال حماية التراث السينمائي العالمي، نوه بالمشروع الذي تنخرط فيه الخزانة واقترح أن يكون راعيا رسميا لها.

وقدمت نرجس النجار خلال اللقاء نبذة عن المهام المنوطة بالمؤسسة في مجال جمع وصيانة وترميم التراث الفيلمي المغربي والأعمال التأسيسية، فضلا عن إشاعة الثقافة السينمائية بين أجيال المستقبل.

وأوضح البلاغ أن هذه الرعاية ستتيح للخزانة السينمائية الاستفادة من خبرة "مؤسسة الفيلم" والتموقع على الصعيد الدولي، لاسيما لدى المؤسسات المكلفة بحماية وترميم التراث السينمائي عبر العالم.