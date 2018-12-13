24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4908:2113:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تحكم ضدّ مبارك (5.00)

  2. صرخة شاب من القنيطرة (5.00)

  3. مؤشر عالميّ: المغرب في المرتبة 41 لاستخدامات الطاقة المستدامة (5.00)

  4. ريال مدريد يتفاوض على ضم المغربي إبراهيم دياز (5.00)

  5. شاحنة تدهس محتجّا من السترات الصفراء بفرنسا (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | سكورسيزي يقترح رعاية الخزانة السينمائية المغربية

سكورسيزي يقترح رعاية الخزانة السينمائية المغربية

سكورسيزي يقترح رعاية الخزانة السينمائية المغربية
هسبريس - و.م.ع
الخميس 13 دجنبر 2018 - 17:10

أعلنت الخزانة السينمائية المغربية أن المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي اقترح أن يكون راعيا رسميا للمؤسسة.

وأفاد بلاغ للخزانة السينمائية أن هذا الاقتراح جاء خلال اللقاء الذي جمع مديرتها، المخرجة نرجس النجار بالمخرج الأمريكي، على هامش الدورة الـ 17 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وذكر المصدر أن سكورسيزي، مؤسس "مؤسسة الفيلم" (ذي فيلم فاوندايشن) الناشطة في مجال حماية التراث السينمائي العالمي، نوه بالمشروع الذي تنخرط فيه الخزانة واقترح أن يكون راعيا رسميا لها.

وقدمت نرجس النجار خلال اللقاء نبذة عن المهام المنوطة بالمؤسسة في مجال جمع وصيانة وترميم التراث الفيلمي المغربي والأعمال التأسيسية، فضلا عن إشاعة الثقافة السينمائية بين أجيال المستقبل.

وأوضح البلاغ أن هذه الرعاية ستتيح للخزانة السينمائية الاستفادة من خبرة "مؤسسة الفيلم" والتموقع على الصعيد الدولي، لاسيما لدى المؤسسات المكلفة بحماية وترميم التراث السينمائي عبر العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.