تنظيم ملتقيات التاريخ الإفريقي يجمع خبراء ببنجرير

هسبريس من الرباط

نظمت كل من مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببن جرير يوما دراسيا حول تنظيم "ملتقيات التاريخ الإفريقي"، خصص للتباحث في إمكانية تنظيم لقاء علمي رفيع المستوى ينكب على جوانب التاريخ الإفريقي المختلفة.

وألقى عبد الجليل لحجمري، أمين السر الدائم ورئيس مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي، خطابا "وضع فيه معالم خارطة طريق تتطلع إلى إرساء رؤية افريقية للتاريخ الإفريقي على المستوى المنهجي والأكاديمي مع إشارة إلى ضرورة تجديد تدريس هذا التاريخ بالمنظومات التربوية في البلدان الإفريقية".

كما تدارس المشاركون مجموعة من القضايا والتساؤلات؛ على غرار "ما هي السمات المميزة للبحث التاريخي في مختلف الدول الإفريقية؟، ومن ثم هل يمكن الحديث عن توجهات مشتركة للدراسات التاريخية على مستوى جهات إفريقيا الكبرى؟، ما هي الإشكالات التاريخية التي تمخضت عن هذا البحث الذي ما زال في بداياته والذي يسعى إلى إرساء قطيعة أبستمولوجية مع الكتابة التاريخية الاستعمارية؟".

كما جرى في ختام اليوم تقديم مجموعة من التوصيات التي شددت في مجملها على توجيه "ملتقيات التاريخ الإفريقي" التي ستعقد في أكاديمية المملكة المغربية، في غضون سنة 2019، نحو وعي بالتاريخ الراهن يؤسس لتطلع جماعي نحو مستقبل إفريقي واعد.