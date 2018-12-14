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الرئيسية | فن وثقافة | وفاة الفنان المصري حسن كامي عن 82 عاما

وفاة الفنان المصري حسن كامي عن 82 عاما

وفاة الفنان المصري حسن كامي عن 82 عاما
هسبريس - متابعة
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:29

توفي، اليوم الجمعة، الممثل والسوبرانو المصري العالمي حسن كامي، عن عمر يناهز 82 عاما.

وقال أشرف زكي، نقيب الفنانين المصريين، في تصريحات صحفية، إن الجنازة ستشيع من مسجد السيدة نفيسة (وسط القاهرة) عقب صلاة الجمعة.

وكامي ممثل ومطرب أوبرالى مصري ولد في 2 نوفمبر 1936، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، كما حصل على دراسات في أوبرا وموسيقى عالية بمعهد الكونسرفتوار، ودراسات عليا في إيطاليا.

وعمل كامي مغني سوپرانو (الصوت ذو طبقة الأوكتاف الأعلى بين أصوات النساء)، وقام بدور البطولة في 270 أوبرا عالمية على مدى 24 عاما في عدة بلاد بينها إيطاليا، الاتحاد السوفيتي، بولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا، الدنمارك.

وحصل على العديد من الجوائز العالمية بينها الجائزة الثالثة العالمية في الغناء الأوبرالي من إيطاليا 1969، الجائزة الرابعة العالمية 1973، الجائزة السادسة من اليابان 1976.

وبدأ مشوار التمثيل من خلال مسرحية "انقلاب" (عام 1988) وتلتها عدة مسرحيات منها "دلع الهوانم" و"لا مؤاخذة يا منعم" ومن المسلسلات التي عمل بها "أنا وأنت وبابا في المشمش" و"البنات"و"صاحب الحب"، فيما كان آخر أعماله مسلسل "قلبى معى" عام 2017، إخراج السوري باسم شعبو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ber nour الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:37
الله ارحمو واصبر الاهل والأحباب والعائلة يارب
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10
2 - naima الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:42
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل متواه الجنة
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