"فلاسفة الشارع" يدعون إلى لقاء تشبيكي بالبيضاء

هسبريس من الرباط

دعا يونس بنخديم، المنسق العام لحركة "فلاسفة الشارع المغاربة"، إلى لقاء تشبيكي بين كل المنظمات والأفراد من فاعلين ثقافيين وغيرهم "للعمل معا من أجل الدفاع عن فنانات وفناني الشارع والتفكير الجماعي في بدائل ممكنة للنهوض بهذا التوجه الفني الثقافي، الذي صار أمرا واقعا بالمغرب وعالميا، وفي آلية لدعم وتمكين وتوجيه رواده".

وجاءت هذه الدعوة، وفق المصدر ذاته، بسبب "المنع والتضييق، اللذين تتعرض ويتعرض لهما فنانات وفنانو الشارع بالبيضاء، خصوصا بساحة الأمم المتحدة وساحة ماريشال، من خلال تلفيق تهم وتسخير بلطجية معروفين بولائهم للسلطة لإزعاج وترهيب فنانات وفناني الشارع".

وأوضح بنخديم أن موعد اللقاء سيتم الإعلان عنه مطلع الأسبوع المقبل بصفحة حركة "فلاسفة الشارع المغاربة" على "الفيسبوك".