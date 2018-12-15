24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2213:2716:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ما هو وضع "أطفال الفقر" في السياسات الرسمية؟ (5.00)

  2. مخلفات "المرجان" تحرك شركة سعودية نحو وزّان (5.00)

  3. أعلام المغرب .. محمد شكري (5.00)

  4. الذبيحة السرية (5.00)

  5. خوفي عليك يا سيدي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | "فلاسفة الشارع" يدعون إلى لقاء تشبيكي بالبيضاء

"فلاسفة الشارع" يدعون إلى لقاء تشبيكي بالبيضاء

"فلاسفة الشارع" يدعون إلى لقاء تشبيكي بالبيضاء
هسبريس من الرباط
السبت 15 دجنبر 2018 - 02:45

دعا يونس بنخديم، المنسق العام لحركة "فلاسفة الشارع المغاربة"، إلى لقاء تشبيكي بين كل المنظمات والأفراد من فاعلين ثقافيين وغيرهم "للعمل معا من أجل الدفاع عن فنانات وفناني الشارع والتفكير الجماعي في بدائل ممكنة للنهوض بهذا التوجه الفني الثقافي، الذي صار أمرا واقعا بالمغرب وعالميا، وفي آلية لدعم وتمكين وتوجيه رواده".

وجاءت هذه الدعوة، وفق المصدر ذاته، بسبب "المنع والتضييق، اللذين تتعرض ويتعرض لهما فنانات وفنانو الشارع بالبيضاء، خصوصا بساحة الأمم المتحدة وساحة ماريشال، من خلال تلفيق تهم وتسخير بلطجية معروفين بولائهم للسلطة لإزعاج وترهيب فنانات وفناني الشارع".

وأوضح بنخديم أن موعد اللقاء سيتم الإعلان عنه مطلع الأسبوع المقبل بصفحة حركة "فلاسفة الشارع المغاربة" على "الفيسبوك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.