24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:50
|08:22
|13:27
|16:02
|18:24
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "السترات الصفراء" تدعو إلى موجة خامسة من التظاهرات في فرنسا
- كاميرا للمراقبة ترصد حادث قطار سريع في تركيا
- "بي بي سي" تتوج صلاح أفضل لاعب إفريقي
- محامو المغرب يتقاسمون التجارب والخبرات بطنجة
- قضاة المملكة يقدمون إحاطة للمجلس الأعلى ضد "تصريحات الرميد"
- جنوب إفريقيا تعاكس المغرب وتؤازر البوليساريو في مجلس الأمن - (92)
- بعد اللحوم والدواجن الأمريكية.. البيض الأوكراني يصلُ موائد المغاربة - (91)
- اليازغي: قرار رفض المغرب تنظيم "كان 2019" ذكي ومكسب سياسي - (79)
- مستشار ترامب يشعرُ "بخيبة أمل" كبيرة من عدم حل نزاع الصحراء - (67)
- هذه دوافع "صمت المغاربة" أمام الخرافات وشرارة عنف المشعوذين - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"فلاسفة الشارع" يدعون إلى لقاء تشبيكي بالبيضاء
دعا يونس بنخديم، المنسق العام لحركة "فلاسفة الشارع المغاربة"، إلى لقاء تشبيكي بين كل المنظمات والأفراد من فاعلين ثقافيين وغيرهم "للعمل معا من أجل الدفاع عن فنانات وفناني الشارع والتفكير الجماعي في بدائل ممكنة للنهوض بهذا التوجه الفني الثقافي، الذي صار أمرا واقعا بالمغرب وعالميا، وفي آلية لدعم وتمكين وتوجيه رواده".
وجاءت هذه الدعوة، وفق المصدر ذاته، بسبب "المنع والتضييق، اللذين تتعرض ويتعرض لهما فنانات وفنانو الشارع بالبيضاء، خصوصا بساحة الأمم المتحدة وساحة ماريشال، من خلال تلفيق تهم وتسخير بلطجية معروفين بولائهم للسلطة لإزعاج وترهيب فنانات وفناني الشارع".
وأوضح بنخديم أن موعد اللقاء سيتم الإعلان عنه مطلع الأسبوع المقبل بصفحة حركة "فلاسفة الشارع المغاربة" على "الفيسبوك".