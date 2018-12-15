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الرئيسية | فن وثقافة | المغربي معاذ بوكيوض يفوز بلقب "منشد الشارقة"

المغربي معاذ بوكيوض يفوز بلقب "منشد الشارقة"

المغربي معاذ بوكيوض يفوز بلقب "منشد الشارقة"
هسبريس - و.م .ع
السبت 15 دجنبر 2018 - 01:10

فاز المنشد المغربي معاذ بوكيوض، مساء أمس الجمعة، بلقب الدورة الأ 11 لمسابقة "منشد الشارقة" التي نظمتها مؤسسة الشارقة للإعلام بالامارات العربية المتحدة. وأحرز المنشد معاذ بوكيوض اللقب بعد نيله الرتبة الاولى في المسابقة التي تأهل الى مرحلتها النهائية سبعة مشاركين.

واحتل المنشد الجزائري لقمان إسكندر المرتبة الثانية، في حين عادت المرتبة الثالثة للمنشد التونسي نافع عياد .

وحصل بوكيوض على جائزة مالية وقيمتها 250 ألف درهم إماراتي، في حين نال الفائر بالمركز الثاني جائزة مالية وقدرها 100 ألف درهم، أما الفائز بالمركز الثالث، فحصل على مبلغ وقدره 50 ألف درهم. وحل الفنان العالمي سامي يوسف،ضيفا على السهرة الختامية لهذه الدورة التي عرفت مشاركة 12 منشدا حيث قدم عددا من أغانيه الشهيرة.

وضمت لجنة تحكيم هذه الدورة كلا من المنشد محمود التهامي، نقيب المنشدين والمبتهلين في مصر، والفنان والمنشد الإماراتي أحمد بو خاطر والمنشد والمقرئ الإماراتي أسامة الصافي.

ويذكر بأن المنشد المغربي ياسين لشهب، كان قد فاز بلقب الدورة العاشرة لبرنامج "منشد الشارقة" بعد نيله الرتبة الاولى في المسابقة التي تأهل الى مرحلتها النهائية 6 مشاركين.

ويعتبر "منشد الشارقة" أحد أهم برامج المسابقات الهادفة إلى اكتشاف المواهب الإنشادية في الوطن العربي، حيث ساهم في إبراز عشرات المنشدين الذين أصبح لهم صيت في أوساط هذا الفن بمختلف الدول العربية والغربية.

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